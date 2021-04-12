Сексолог объясняет, чем может закончиться интим с первым встречным

Фейерверк эмоций, который получает парочка в неукротимом порыве страсти, может закончиться весьма нежелательно для обоих. Если партнеры не позаботились о предохранении, впереди их могут ждать, помимо незапланированной беременности, еще и болезни, бесплодие и другие неприятности. Сексолог Виталий АЗУРОВ рассказывает, почему безрассудный бросок в объятия процесс хотя и приятный, но для здоровья зачастую губительный.

Большинство «отрицателей» способов предохранения сетуют, что с «резиной» испытывают совершенно не те ощущения. Нет накала страсти, чувства телесной близости. Ну а главную проблему – риск нежелательной беременности – во многих парах решают народными способами. Вот только их эффективность вызывает сомнения.

Комментарий специалиста: «Конечно, главный страх партнеров – неожиданно стать родителями, – уверен Виталий Азуров. – Некоторые пары при этом не доверяют классическим способам (таблеткам и презервативам) и предпочитают использовать метод прерванного полового акта – ППА, но эффективность его вызывает сомнения. Дело в том, что с момента возбуждения у мужчины начинает выделяться смазка – жидкость, которая в том числе содержит и процент вполне себе живых и активных сперматозоидов. Их вполне хватит для того, чтобы партнерша забеременела.

Не спасет и «календарный» метод. Суть его в том, чтобы дама высчитывала дни овуляции в середине цикла и в этот период отказывалась от интима. В остальные же дни средства защиты якобы можно не использовать. Гинекологи давно пытаются прояснить дремучие суеверия, что забеременеть можно только в определенные дни цикла. На самом деле вероятность оплодотворения есть всегда, а в период высчитанного дамой воздержания она просто выше. К тому же, как известно, сперматозоид способен сохранять подвижность в шейке матки до трех суток».

Вторая опасность, которая подстерегает безрассудных любовников, это риск заразиться вирусами и инфекциями. Очереди к венерологам и гинекологам с каждым годом становятся всё длиннее. Но это далеко не все опасности сиюминутного удовольствия. Расплатой за страстные объятья иногда становятся неизлечимые болезни, которые остаются на всю жизнь.

Комментарий специалиста: «Статистика неумолима: каждый год инфекции, передающиеся половым путем, поражают по миру миллионы людей, – констатирует Виталий Азуров. – Самый большой риск подцепить во время акта любви хламидиоз, гонорею, вирус папилломы человека, герпес. Все они могут сначала совсем себя не проявлять, особенно у мужчин. А вот страдают от этого в первую очередь дамы. Не так давно австралийские специалисты пришли к выводу, что секс без презерватива нарушает баланс бактерий в организме прекрасного пола. Некоторые микроорганизмы резко идут в рост. И это даже в том случае, если партнер был здоров. Что уж говорить, если мужчина оказался зараженным!

Симптомы и последствия разнообразны, но, как правило, это зуд, жжение при мочеиспускании, обильные выделения. Если обнаружили у себя подобные признаки, срочно к врачу, лечение будет зависеть от диагноза.

Среди инфекций одна из самых опасных – это сифилис. Несмотря на то что вылечить его, особенно на ранней стадии, можно курсом антибиотиков, но «поймать» момент заражения сложно. Развивается болезнь почти шесть недель. За это время, если у вас насыщенная интимная жизнь, вы можете перезаразить партнеров.

усталость;

кратковременное повышение температуры;

легкая сыпь на ладонях;

мягкие язвочки в районе паха. Да и когда появляются первые симптомы, многие просто не обращают на них внимания. Это следующие признаки:

Всё это можно и не заметить (или объяснить обычной аллергией, простудой). К тому же вскоре внешние проявления и вовсе исчезнут, а сифилис перейдет в хроническую форму и возьмется за работу: постепенно разрушит костную и нервную систему, включая головной и спинной мозг, а также внутренние органы.

Но самые тяжелые последствия незащищенного секса – это ВИЧ и гепатит С. Первый разрушает иммунную систему человека, развивается смертельно опасный СПИД.

Гепатит С, к сожалению, на первых порах может никак себя не проявлять. Острую фазу легко спутать с ОРВИ или просто с легким недомоганием. Ну а диагноз становится понятен, только когда клетки печени уже разрушены, начался цирроз или рак.

Всё больше проблем сегодня вызывает и вирус папилломы человека. Некоторые даже ставят прививку от этой «болячки», вот только не всем она помогает. Внешне ВПЧ проявляется как рост папиллом или других кожных образований в районе паха. Опасность вируса в том, что он увеличивает риск развития рака шейки матки и полового члена. Полностью излечиться от ВПЧ невозможно, но если следить за его активностью и вовремя пить противовирусные препараты, это во многом спасет вас от развития онкологических процессов».

Подумайте: оно того стоит

Инфекции не единственный «бонус», который получают незадачливые любители утех, забывшие про средства предохранения. Стоит ли ради нескольких минут ласк ставить под удар здоровье и даже жизнь – большой вопрос.

Комментарий специалиста: «Если произошло заражение ИППП (инфекциями, передающимися половым путем), то без лечения в большинстве случаев развиваются воспалительные процессы, – напоминает Виталий Азуров. – В острой фазе они могут давать о себе знать повышением температуры, болями в области таза, выделяющимся гноем. Женщины страдают больше: во внутренних половых органах образуются спайки – участки разросшейся соединительной ткани. Сами по себе они неопасны, однако могут заблокировать нормальный ток жидкостей. Так, спайки в маточных трубах не дают яйцеклетке проникнуть в матку, растет вероятность бесплодия или внематочной беременности.

У мужчин также могут образоваться спайки – в канальцах придатка. При таком заболевании сперматозоиды не попадают в семенную жидкость, диагностируют бесплодие.

Сами воспалительные процессы могут вызвать серьезные осложнения. Например, при восходящей гонорее у женщин гной может вытекать из маточных труб и вызывать один из видов перитонита. Потребуется срочная операция».

Поможет латекс, но есть и альтернатива

Идеальным средством для защиты от инфицирования и противзачатия считается обычный презерватив, он предохраняет на 98 процентов от наступления нежелательной беременности и не дает инфекциям проникнуть в организм. Однако если у вас есть проблемы – например, существует аллергия на латекс или же пропадает эрекция при использовании – придется искать альтернативные способы предохранения.

Комментарий специалиста: «Женщинам и мужчинам придется в этом случае совмещать сразу несколько способов – для предохранения от нежелательной беременности и защиты от болезней. Для того чтобы не стать очень неожиданно и поспешно родителем, можно использовать противозачаточные таблетки, специальные колпачки или медицинские средства – спираль, – дает советы Виталий Азуров. – А вот сильному полу предлагается только операция (вазэктомия) – перевязка семенных протоков. Она несложная и обратимая. При желании можно «развязаться» снова. А вот от инфекций, передающихся половым путем, может спасти только верность одному партнеру. У которого, впрочем, предварительно хорошо бы запросить справки о здоровье.

Если есть нехорошие подозрения, что мужчина не слишком следит за собой, то на следующий день после контакта посетите дерматовенеролога и пройдите короткий курс профилактического лечения антибиотиками.

Но помните: ни антисептик, ни антибиотики не защитят от ВИЧ и вируса гепатита С.

Также с вниманием надо отнестись к другим возможным сюрпризам.

Многие и не знают, что, к примеру, оральный секс также опасен. Слизистая рта – отличное место для размножения бактерий. Сегодня в продаже есть множество специальных салфеток из латекса, которые создают защитный барьер.