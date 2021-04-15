Как сексуальная жизнь может влиять на биоритмы

Интим нередко помогает справиться с неприятными состояниями.

Секс играет куда большую роль в жизни человека, чем мы привыкли считать. Помимо того, что во время близости происходит укрепление эмоциональной связи между партнерами, что благоприятно влияет на развитие дальнейших отношений, секс довольно серьезно сказывается на состоянии нашего организма, причем мы можем даже об этом не догадываться. Сегодня мы вспомним, как именно секс влияет на наше состояние.

Секс и сон

Не секрет, что во время секса организм активно вырабатывает эндорфин — «гормон радости». Напряжение после тяжелого дня уходит практически моментально, а мы знаем, что именно перенапряжение не позволяет легко погрузиться в сон. Также постепенно уходит чувство тревоги, которое провоцирует затяжную бессоницу, с чем довольно трудно справиться без участия специалиста. Однако регулярная половая жизнь не способна справиться с тяжелыми случаями расстройства сна, и все же помочь избавиться от мышечных зажимов и легкой тревожности ей вполне по силам.

Секс и неприятные ощущения

Миф о том, что секс помогает купировать болевые ощущения — вовсе не миф. Окситоцин подавляет боль довольно успешно, а потому регулярные половые контакты способны практически полностью избавить от затяжных болей, например, суставных. Все дело в том, что болевой порог при высоком уровне окситоцина в крови значительно повышается, однако стоит помнить, что эффект держится лишь в том случае, если вы довольны своей интимной жизнью и может назвать ее регулярной.

Секс и сердечно-сосудистая система

Существует теория, что в определенном возрасте секс становится чуть ли не смертельно опасным. Якобы регулярная половая жизнь может привести к сбоям в работе сердца. Конечно же, это не больше, чем миф, который оказался довольно живучим. Если верить экспериментам, которые не так давно проводили американские специалисты, пациенты, столкнувшиеся с инфарктом, редко когда могли похвастаться активной интимной жизни, более того, качественный секс улучшает циркуляцию крови, что позволяет избежать застоя в сосудах.

Секс и стресс