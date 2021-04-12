Любая женщина назовет десятки вещей, которые мужчины считают сексуальными и вряд ли хоть раз ошибется. Но есть фетиши, которых может не оказаться в этом списке, так как их эротичность для представительниц прекрасного пола сомнительна. Но у мужчин свои «тараканы в голове» и это нужно тоже учитывать. Итак, вот 10 ломающих стереотипы явлений, возбуждающих большинство парней.

Гнев

Удивительно, но разъяренных женщин многие мужчины находят невероятно сексуальными. Возможно, в этом есть что-то, доставшееся нам по наследству от первобытного человека.

Пот

Женщина, покрываясь потом, начинает чувствовать себя в обществе мужчин не в своей тарелке. Сексологи утверждают, что зря, так как больше половины мужчин уверенно говорят о том, что считают пот на женском теле очень эротичным.

Растяжка

Мужчины находят сексуальными любые виды растяжек, будь то упражнения йоги в спортивном зале или просто утренние потягивания. Почему? Объяснить это пока никто не может, поэтому удовлетворимся пока констатацией факта.

Колебания

Вибрации и колебания частей тела, которые нередко смущают женщин, мужчины считают очень сексуальными. Поэтому стеснятся подпрыгивающей во время пробежки груди не нужно.

Фланелевые рубашки

Удивительно, но для некоторых представителей сильного пола фланелевая рубашка, надетая женщиной на голое тело, также сексуальна, как дорогой кружевной пеньюар. Но это касается только рубашек!

Беспорядок на голове

Вы можете потратить уйму денег на стилистов и парикмахеров, сделать самую безупречную в мире укладку, но все равно вашего парня будут больше заводить именно растрепанные волосы.

Огнестрельное оружие

Мужчины любят все громкое, поэтому находят сексуальными не только женщин, но и огнестрельное оружие. А если оружие находится в руках женщины, то это привлекает их вдвойне.

Бейсболки

Самый простой спортивный головной убор на голове девушки многие находят очень эротичным. Эффект значительно усиливается, если бейсболка оказывается на голове спортсменки.

Еда

Мужчины находят очень сексуальным процесс поглощения некоторых видов пищи. Лидирует в списке наиболее эротичных продуктов, конечно же, банан.

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