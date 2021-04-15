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Женщины назвали свою любимую позу для секса

Sport24
7 часов назад
Стало известно, какая поза для секса является любимой у большинства женщин. Для этого был проведен специальный опрос. Исследование, в котором принимали участие женщины в возрасте от 18 до 34 лет, инициировала одна из марок презервативов.
Женщины назвали свою любимую позу для секса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Любимой позой в сексе у женщин по итогам опроса оказалась миссионерская — за нее проголосовали 30,9% участниц исследования.
Второе место в женском рейтинге заняла позиция «мужчина сзади» — 27,5% голосов. Поза «наездница» оказалась на третье месте — 17,9% голосов.
Наименее привлекательная поза в сексе у женщин — «стоя». Ее выбрали любимой лишь 1,4% участниц опроса, сообщает популярный мужской журнал Maxim.
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