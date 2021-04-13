Сексолог назвала россиянам «убийцу» полового влечения

Психолог-сексолог Валентина Снеговая в интервью изданию «Доктор Питер» назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения и перечислила способы продлить сексуальную жизнь.

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По ее словам, у каждого мужчины «половой век» может быть разным, однако его вполне возможно продлить. Для этого необходимо следить за своим здоровьем. Лишний вес, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, а также стрессы и отрицательные эмоции со временем могут серьезно навредить интимной жизни, предупредила врач.

«Я бы назвала величайшим "убийцей потенции" интернет, а точнее — видео для взрослых и зависимость от них», — сказала специалист.

По ее словам, само по себе самоудовлетворение не несет вреда для мужчины, однако в сочетании с просмотром порно оно создает сильные сложно корректируемые зависимости, приводящие к отказу от отношений и естественного секса.

Желающим вести половую жизнь до старости мужчинам Снеговая рекомендует найти «сексуально одаренную женщину», поскольку это — «залог полового долголетия». Однако если избранница не проявляет интереса к интимной близости, избегает ее или терпит ради партнера, то с годами эта ситуация усугубится. При этом сексолог подчеркнула, что не все люди всегда хотят секса.

«Некоторые "не про секс" — и это нормально. Просто учитывайте свои брачные мотивы и мотивы потенциальной партнерши», — пояснила она.