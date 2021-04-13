Сексолог назвала россиянам «убийцу» полового влечения

Психолог-сексолог Валентина Снеговая в интервью изданию «Доктор Питер» назвала россиянам «величайшего убийцу» полового влечения.

По ее словам, у каждого мужчины «половой век» может быть разным, но его можно продлить. Для этого необходимо следить за своим здоровьем. Лишний вес, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, а также стресс со временем отражается на половой активности.

«Я бы назвала величайшим "убийцей потенции" интернет, а точнее — видео для взрослых и зависимость от них», — сказала специалист.

Самоудовлетворение не несет вреда для мужчины, но в сочетании с просмотром порно оно создает сложно корректируемые зависимости, которые приводят к отказу от секса.

Желающим вести половую жизнь до старости мужчинам Снеговая рекомендует найти «сексуально одаренную женщину», поскольку это — «залог полового долголетия».

При этом если избранница не проявляет интереса к интимной близости, избегает ее или терпит ради партнера, то с годами ситуация усугубится. Сексолог подчеркнула, что не все люди всегда хотят секса.