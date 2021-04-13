"Йога изменила не только мое тело, но и секс"

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Мне 37 лет и большую часть жизни я не занималась спортом. От природы хороший обмен веществ позволял не набирать лишние килограммы, а остальное меня не заботило. Я предпринимала несколько попыток пойти в спортзал, но уже спустя неделю понимала, что это совершенно не мое.

Но год назад во время карантина подруга предложила мне попробовать йогу и от безделья я согласилась. Кто бы мог тогда подумать, что она изменит не только мое тело, но и секс. И дело не в том, что многие асаны напоминают позы из камасутры. Просто йога учит расслаблять и ум, и тело. А у меня всегда с этим были проблемы.

Мой первый сексуальный опыт в 18 лет был крайне неудачным. Я переспала с одногруппником на одной из студенческих вечеринок. Это было ужасно, и в дальнейшем из-за этого опыта у меня возникли проблемы в интимной жизни. Ни с одним партнером я не получала удовольствия, даже если объективно они делали все хорошо. Просто чувствовала постоянное напряжение. Я даже подозревала, что, возможно, меня привлекают женщины, но секс с девушкой также не увенчался успехом.

Так я и жила до недавнего времени - неудовлетворенная и раздраженная. Ни с одним мужчиной не складывалось. Но йога меня как будто бы исцелила. Я консультировалась с инструктором, и она подтвердила, что практики действительно помогают улучшить либидо, расслабиться и добиться более ярких оргазмов. Кроме того, йога помогла мне расширить возможности тела, и теперь я регулярно удивляю партнера необычными позами в постели.