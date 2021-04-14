Ни то, ни се: 10 принципов свободных отношений

Во времена тиндера и тотальной свободы, когда никто не хочет брать на себя ответственность примерно ни за что, очень соблазнительно согласиться на отношения без обязательств. Твоя жизнь – твои правила. Но учти, что с этими 10 пунктами придется мириться.
Отношения есть, а вроде их нет – это очень сбивает с толку, ставит в тупик, заставляет нервничать и постоянно прокручивать в голове мысли, которые вгоняют в комплексы и вселяют тревожность по поводу собственного будущего.
Конечно, так происходит не у всех. Сегодня не только парни не хотят серьезных отношений. Многие девушки больше сосредоточены на себе, своих интересах и планах, чем на том, чтобы вкладываться в отношения. Если ты – одна из них, это совершенно нормально. Но тревога и неуверенность все равно может появиться.
Психолог Анна Сухова @annasuhova.psiholog
объясняет это тем, что ты как будто в паре, но все время что-то не так. Появляется замкнутый круг, из которого сложно выйти и перейти на новый уровень.
Плюсов у свободных отношений много, особенно в молодости. Ты можешь полностью сохранить автономность, сосредоточиться только на собственном будущем, не подстраиваясь под планы, желания и устремления другого человека.
Минус – у тебя либо нет сильных и глубоких чувств к парню, либо ты их очень тщательно скрываешь по любым причинам (боишься себя, что это не взаимно, не доверяешь миру или боишься, что все будет также, как с твоим бывшим).
Все пары разные, подход и правила тоже отличаются. Но по факту принципы свободных отношений одинаковые. Основной мотив – не готовность связывать себя с кем-то и брать на себя ответственность за другого человека.
Плюс для тебя это или минус – решай сама. Но сначала внимательно изучи эти 10 пунктов.
Учти еще один важный момент – это все справедливо и для тебя самой. Ты тоже можешь вести себя так (или уже делаешь это). Но если это игра в одни ворота и тебя это не устраивает, то такие отношения придется закончить (или перевести в другой статус при взаимном желании).
1. Вы оба свободны
Это значит не только то, что вы можете делать что хотите и когда хотите. Но и с кем хотите – а значит, встречаетесь с другими или рассматриваете эту возможность.
Верность и преданность – не необходимость в свободных отношениях.
2. Партнер старается меньше времени проводить с тобой
Сознательно или неосознанно, но на практике это очень заметно. Парень не интересуется твоими планами, как на будущее, так и на завтра.
Его дела и желания – всегда в приоритете. Ты можешь только встроиться в его график. Каждый делает то, что он хочет.
3. Ты редко бываешь у него
Дело даже не в том, живет он с родителями или снимает квартиру с соседом. Он не готов выделить тебе пространство физически (чтобы ты не таскала свою косметичку туда-сюда) и ментально (не хочет, чтобы ты нарушала его личные границы).
Даже если вы встречаетесь часто, ты все равно чувствуешь себя как в гостях. Обрати внимание как он реагирует на то, что ты остаешься на ночь – просто рад этому факту или стремиться избежать этого. Фраза «я привык спать один» может быть только отговоркой.
4. Он не берет тебя в компании и на семейные мероприятия
Все просто. Ты – не часть его жизни, поэтому он не афиширует ваши отношения, срывает их или не готов знакомить тебя со всеми. Ему нравится быть свободным в глазах других людей.
5. Он не строит с тобой долгие планы
Выходные, вечер завтра вы планируете легко и просто. Но в свое будущее он тебя не пускает – будь то отпуск, переезд в другую квартиру или развитие карьерного трека, который повлияет на его жизнь.
6. Он не готов отмечать ключевые события с тобой
Это пресловутые Новый год, День рождения, 8 марта и личные важные моменты. Твое видение праздника – не приоритет. Да, вы можете проводить эти дни вместе, но гарантий нет. Никто никому ничего не должен.
7. Он не заботится о твоих чувствах
Ему не важно, почему ты грустная. Он, конечно, может проявить участие и помочь решить конкретную проблему, но заворачиваться и думать, что сделать, чтобы тебе стало лучше, не станет. Его это может даже раздражать.
Он равнодушен к твоим эмоциям в моменте. Его максимум – не задавать неприятных вопросов и отойти в сторону, пока ты не придешь в себя.
8. Ты не можешь провести с ним столько времени, сколько захочется
Он все время куда-то спешит и изображает занятость великими делами. И точно также готов принимать и твою занятость. Его это не обижает. В свободных отношениях каждый сам по себе.
9. Он не провожает и не встречает
Он считает, что ты вполне самостоятельный и взрослый человек. И все, чем он руководствуется – целесообразность и удобство, чаще всего свое. Но и нарушать твои личные границы он не будет.
Он рассчитывает, что ты сама определишь, что удобно и комфортно для тебя. И скажешь ему об этом прямо и четко, без игривых намеков и обтекаемых фраз.
10. Он не стремится постоянно быть на связи
Может не ответить на сообщение, не написать утром или вечером, не предупредить, что уезжает или будет занят все выходные. На спонтанное предложение провести время вместе ответит вежливым отказом, прикрываясь тем, что у него уже есть планы. Отчитываться и учитывать твои интересы в отношениях он не хочет.