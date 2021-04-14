Ни то, ни се: 10 принципов свободных отношений

Во времена тиндера и тотальной свободы, когда никто не хочет брать на себя ответственность примерно ни за что, очень соблазнительно согласиться на отношения без обязательств. Твоя жизнь – твои правила. Но учти, что с этими 10 пунктами придется мириться.

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Отношения есть, а вроде их нет – это очень сбивает с толку, ставит в тупик, заставляет нервничать и постоянно прокручивать в голове мысли, которые вгоняют в комплексы и вселяют тревожность по поводу собственного будущего.

Конечно, так происходит не у всех. Сегодня не только парни не хотят серьезных отношений. Многие девушки больше сосредоточены на себе, своих интересах и планах, чем на том, чтобы вкладываться в отношения. Если ты – одна из них, это совершенно нормально. Но тревога и неуверенность все равно может появиться.

Психолог Анна Сухова @annasuhova.psiholog объясняет это тем, что ты как будто в паре, но все время что-то не так. Появляется замкнутый круг, из которого сложно выйти и перейти на новый уровень.

Плюсов у свободных отношений много, особенно в молодости. Ты можешь полностью сохранить автономность, сосредоточиться только на собственном будущем, не подстраиваясь под планы, желания и устремления другого человека.

Минус – у тебя либо нет сильных и глубоких чувств к парню, либо ты их очень тщательно скрываешь по любым причинам (боишься себя, что это не взаимно, не доверяешь миру или боишься, что все будет также, как с твоим бывшим).

Все пары разные, подход и правила тоже отличаются. Но по факту принципы свободных отношений одинаковые. Основной мотив – не готовность связывать себя с кем-то и брать на себя ответственность за другого человека.

Плюс для тебя это или минус – решай сама. Но сначала внимательно изучи эти 10 пунктов.

Учти еще один важный момент – это все справедливо и для тебя самой. Ты тоже можешь вести себя так (или уже делаешь это). Но если это игра в одни ворота и тебя это не устраивает, то такие отношения придется закончить (или перевести в другой статус при взаимном желании).

1. Вы оба свободны

Это значит не только то, что вы можете делать что хотите и когда хотите. Но и с кем хотите – а значит, встречаетесь с другими или рассматриваете эту возможность.

Верность и преданность – не необходимость в свободных отношениях.

2. Партнер старается меньше времени проводить с тобой

Сознательно или неосознанно, но на практике это очень заметно. Парень не интересуется твоими планами, как на будущее, так и на завтра.

Его дела и желания – всегда в приоритете. Ты можешь только встроиться в его график. Каждый делает то, что он хочет.

3. Ты редко бываешь у него

Дело даже не в том, живет он с родителями или снимает квартиру с соседом. Он не готов выделить тебе пространство физически (чтобы ты не таскала свою косметичку туда-сюда) и ментально (не хочет, чтобы ты нарушала его личные границы).

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Даже если вы встречаетесь часто, ты все равно чувствуешь себя как в гостях. Обрати внимание как он реагирует на то, что ты остаешься на ночь – просто рад этому факту или стремиться избежать этого. Фраза «я привык спать один» может быть только отговоркой.

4. Он не берет тебя в компании и на семейные мероприятия

Все просто. Ты – не часть его жизни, поэтому он не афиширует ваши отношения, срывает их или не готов знакомить тебя со всеми. Ему нравится быть свободным в глазах других людей.

5. Он не строит с тобой долгие планы

Выходные, вечер завтра вы планируете легко и просто. Но в свое будущее он тебя не пускает – будь то отпуск, переезд в другую квартиру или развитие карьерного трека, который повлияет на его жизнь.

6. Он не готов отмечать ключевые события с тобой

Это пресловутые Новый год, День рождения, 8 марта и личные важные моменты. Твое видение праздника – не приоритет. Да, вы можете проводить эти дни вместе, но гарантий нет. Никто никому ничего не должен.

7. Он не заботится о твоих чувствах

Ему не важно, почему ты грустная. Он, конечно, может проявить участие и помочь решить конкретную проблему, но заворачиваться и думать, что сделать, чтобы тебе стало лучше, не станет. Его это может даже раздражать.

Он равнодушен к твоим эмоциям в моменте. Его максимум – не задавать неприятных вопросов и отойти в сторону, пока ты не придешь в себя.

8. Ты не можешь провести с ним столько времени, сколько захочется

Он все время куда-то спешит и изображает занятость великими делами. И точно также готов принимать и твою занятость. Его это не обижает. В свободных отношениях каждый сам по себе.

9. Он не провожает и не встречает

Он считает, что ты вполне самостоятельный и взрослый человек. И все, чем он руководствуется – целесообразность и удобство, чаще всего свое. Но и нарушать твои личные границы он не будет.

Он рассчитывает, что ты сама определишь, что удобно и комфортно для тебя. И скажешь ему об этом прямо и четко, без игривых намеков и обтекаемых фраз.

10. Он не стремится постоянно быть на связи