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Женившийся на россиянке итальянец закончил велопутешествие по Якутии

Lenta.ru
9 часов назад
Итальянский экстремал Лоренцо Бароне, который женился на россиянке, завершил велопутешествие по Якутии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Женившийся на россиянке итальянец закончил велопутешествие по Якутии
Фото: @lorenzbarone@lorenzbarone
Он в одиночку добрался на велосипеде из города Покровска Хангаласского улуса до села Юрюнг-Хая Анабарского улуса за 43 дня.
«Через несколько минут после прибытия [на конечную точку] я был окружен местными жителями, пришедшими праздновать мое прибытие. Это было невероятно», — написал он на своей странице в Instagram.
Лоренцо приехал в Якутию в начале 2020 года и остался там из-за пандемии. Он быстро нашел там спутницу жизни — девушку из Покровска, которая разделяет его увлечения. В прошлом году они вместе ездили на Байкал, где прошли 120-километровый маршрут.
Ранее сообщалось, что Бароне предстоит проехать почти три тысячи километров. За передвижениями 23-летнего спортсмена следили в режиме реального времени.
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