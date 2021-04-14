Женившийся на россиянке итальянец закончил велопутешествие по Якутии

Лоренцо приехал в Якутию в начале 2020 года и остался там из-за пандемии. Он быстро нашел там спутницу жизни — девушку из Покровска, которая разделяет его увлечения. В прошлом году они вместе ездили на Байкал, где прошли 120-километровый маршрут.