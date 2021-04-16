Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Не учи меня: почему мужчину раздражают советы в постели

WomanHit.ruиещё 2
2 часа назад
Давать советы — дело неблагодарное, особенно если о них никто не просит, и уж тем более, когда момент для этого совсем не подходящий. Например, во время секса. Конечно, молчать о том, что не нравится одному или другому партнеру, не стоит, но резко комментировать происходящее и сопровождать речь фразами вроде: «Надо бы вот так, а не так » или «Вообще, хорошо бы » тоже не нужно. Это собьет весь настрой партнера, а как мы знаем, мужчины очень чувствительны к критике, и интимная сфера тут не исключение. Мы же решили выяснить, почему мужчины так раздражаются, стоит женщине завести разговор в поучительном тоне в постели. Думаем, ответ на этот вопрос вас может удивить.
Не учи меня: почему мужчину раздражают советы в постели
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мужчина держит все под контролем

Почти для любого представителя сильного пола важно знать, что он лидер. Пусть это не всегда так, но даже небольшая доза контроля в его жизни вознесет мужчину почти до небес. Как правило, не слишком уверенные в социальном аспекте мужчины, стараются наверстать упущенное со своей женщиной, пытаясь в некоторой степени ее контролировать и принимать важные решения за двоих. Такой мужчина очень легко выйдет из себя, если начать даже мягко намекать на неправильное поведение в постели. Партнер может обидеться, в крайнем случае, среагировать агрессивно, как только почувствует, что в его компетентности в интимной сфере начинают сомневаться.

Мужчина пытается доказать вам, что он лидер

Плавно вытекающий пункт из предыдущего. Большинство мужчин уверены, что женщины обожают уверенных в себе и в какой-то степени наглых мужчин. И тут есть доля правды, однако, это применимо далеко не ко всем женщинам. Если партнерша начинает продвигать свои идеи в постели или, не дай бог, сама возьмет ведущую роль, мужчина начинает теряться и, естественно, раздражаться, ведь на его лидерскую позицию претендует не кто-нибудь, а его же женщина. Если вы и хотите как-то поправить своего партнера, старайтесь делать это максимально ненавязчиво и уж тем более старайтесь не развивать конфликт, продавливая свою идею. Будьте мудрее.

Мужчина не терпит возражений

Встречаются и такие потенциальные партнеры, которым не по душе пререкания со стороны кого бы то ни было. И как мы уже говорили, территория спальни для любого мужчины — место, где он хотел бы получить неограниченную власть, естественно, если женщина разделяет его стремление. Бывает, что мужчина категорически против любых предложений и советов, в этом случае любая попытка женщины предложить что бы то ни было будет восприниматься негативно. Здесь важно отметить, что терпеть неприятные ощущения не должен никто, так что в любом случае транслируйте мужчине, что вам нравится, и тем более — что не нравится, независимо от того, какая реакция от него последует.
Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители