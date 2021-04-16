Не учи меня: почему мужчину раздражают советы в постели

Давать советы — дело неблагодарное, особенно если о них никто не просит, и уж тем более, когда момент для этого совсем не подходящий. Например, во время секса. Конечно, молчать о том, что не нравится одному или другому партнеру, не стоит, но резко комментировать происходящее и сопровождать речь фразами вроде: «Надо бы вот так, а не так » или «Вообще, хорошо бы » тоже не нужно. Это собьет весь настрой партнера, а как мы знаем, мужчины очень чувствительны к критике, и интимная сфера тут не исключение. Мы же решили выяснить, почему мужчины так раздражаются, стоит женщине завести разговор в поучительном тоне в постели. Думаем, ответ на этот вопрос вас может удивить.

Мужчина держит все под контролем

Почти для любого представителя сильного пола важно знать, что он лидер. Пусть это не всегда так, но даже небольшая доза контроля в его жизни вознесет мужчину почти до небес. Как правило, не слишком уверенные в социальном аспекте мужчины, стараются наверстать упущенное со своей женщиной, пытаясь в некоторой степени ее контролировать и принимать важные решения за двоих. Такой мужчина очень легко выйдет из себя, если начать даже мягко намекать на неправильное поведение в постели. Партнер может обидеться, в крайнем случае, среагировать агрессивно, как только почувствует, что в его компетентности в интимной сфере начинают сомневаться.

Мужчина пытается доказать вам, что он лидер

Плавно вытекающий пункт из предыдущего. Большинство мужчин уверены, что женщины обожают уверенных в себе и в какой-то степени наглых мужчин. И тут есть доля правды, однако, это применимо далеко не ко всем женщинам. Если партнерша начинает продвигать свои идеи в постели или, не дай бог, сама возьмет ведущую роль, мужчина начинает теряться и, естественно, раздражаться, ведь на его лидерскую позицию претендует не кто-нибудь, а его же женщина. Если вы и хотите как-то поправить своего партнера, старайтесь делать это максимально ненавязчиво и уж тем более старайтесь не развивать конфликт, продавливая свою идею. Будьте мудрее.

Мужчина не терпит возражений