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Женщины рассказали о лучшем сексе в своей жизни

News.ru
1 час назад
Женщины гораздо больше удовлетворены сексом в браке, чем на одну ночь, утверждают учёные из Университета Флориды по результатам последнего исследования.
Женщины рассказали о лучшем сексе в своей жизни
Фото: PixabayPixabay
Они опросили тысячу женщин от 18 лет до 71 года об их сексуальной жизни. Результаты приводит издание Men's Health.
Женщины, которые состоят в длительных отношениях, поучили на 15% баллов больше по качеству оргазмов, чем девушки, которые предпочитают секс на одну ночь.
Сексуальное удовлетворение замужних дам также на 10% выше.
Те женщины, которые ранее испытывали одинаковое удовольствие в сексе как с постоянным партнёром, так и со случайными, выйдя замуж, оказались более сексуально удовлетворены.
В среднем женщины испытывали больше удовольствия при сексе в отношениях по сравнению со случайным сексом, — сообщил автор исследования Вал Вонгсомбун.
Одиночество признано психологами одной из главных проблем больших городов. Нехватка времени и усталость от дороги мешают построению личных отношений. На фоне этого возникла целая группа людей, которых специалисты называют интимофобами. Это личности, которые сознательно отказались от близких отношений с противоположным полом и рождения детей. NEWS.ru спросил специалистов о причинах такого поведения и собрал истории одиночек.
Любовь,Красивый секс,
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