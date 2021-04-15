Женщины рассказали о лучшем сексе в своей жизни

Женщины гораздо больше удовлетворены сексом в браке, чем на одну ночь, утверждают учёные из Университета Флориды по результатам последнего исследования.

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Они опросили тысячу женщин от 18 лет до 71 года об их сексуальной жизни. Результаты приводит издание Men's Health.

Женщины, которые состоят в длительных отношениях, поучили на 15% баллов больше по качеству оргазмов, чем девушки, которые предпочитают секс на одну ночь.

Сексуальное удовлетворение замужних дам также на 10% выше.

Те женщины, которые ранее испытывали одинаковое удовольствие в сексе как с постоянным партнёром, так и со случайными, выйдя замуж, оказались более сексуально удовлетворены.

В среднем женщины испытывали больше удовольствия при сексе в отношениях по сравнению со случайным сексом, — сообщил автор исследования Вал Вонгсомбун.