Три неочевидных способа усилить либидо

Сексуальное влечение может снижаться под действием совершенно разных факторов: от стресса на работе до хронических заболеваний. Если вы чувствуете, что становитесь равнодушней к занятиям любовью, и вам это не нравится, есть несколько способов усилить либидо. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Распределяйте домашние обязанности поровну

По данным исследования Национального института статистики, россиянки тратят на домашние дела 26,5 часов еженедельно, в то время как мужчины 14. Если вы приходите уставшая с работы, а после вычищаете квартиру до блеска, неудивительно, что на секс не остается ни желания, ни энергии. Тратьте на уборку дома одинаковое количество времени с партнером, и результат не заставит себя долго ждать.

Смените способ контрацепции

Противозачаточные препараты могут провоцировать снижение либидо и даже дискомфорт во время полового акта. Если вы заметили, что проблемы в постели возникли после приема определенных медикаментов, проконсультируйтесь с гинекологом и подберите иные таблетки. Другой вариант – воспользуйтесь презервативами.

Разнообразьте совместный досуг