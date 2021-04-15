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Что такое цервикальный оргазм и как его добиться

Рамблер
7 часов назад
Немногие мужчины знают об этом, но женщины способны испытывать несколько видов оргазмов. Помимо всем известных орального и вагинального, существует цервикальный оргазм или оргазм шейки матки.
Что такое цервикальный оргазм и как его добиться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Подробнее о том, что характерно для него и как его достичь - в материале "Рамблера".
Шейка матки находится внутри вагины и отделяет вагинальный канал от матки. Шейка матки выделяет смазку, которая попадает в вагину. В момент оргазма шейка сжимается, а ее стимуляция провоцирует мышечные сокращения.
Данный оргазм можно отнести к вагинальным, однако он является более ярким и глубоким и происходит мощными волнами. Чтобы достичь его, необходима глубокая стимуляция вагины - половым членом, пальцами или секс-игрушками.
Если вы испытываете неприятные ощущения во время глубокого проникновения, возможно, следует делать ставку на другие оргазмы. Например, на клиторальный или на оргазм сосков.
Любовь,
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