Что такое цервикальный оргазм и как его добиться

Немногие мужчины знают об этом, но женщины способны испытывать несколько видов оргазмов. Помимо всем известных орального и вагинального, существует цервикальный оргазм или оргазм шейки матки.

Подробнее о том, что характерно для него и как его достичь - в материале "Рамблера".

Шейка матки находится внутри вагины и отделяет вагинальный канал от матки. Шейка матки выделяет смазку, которая попадает в вагину. В момент оргазма шейка сжимается, а ее стимуляция провоцирует мышечные сокращения.

Данный оргазм можно отнести к вагинальным, однако он является более ярким и глубоким и происходит мощными волнами. Чтобы достичь его, необходима глубокая стимуляция вагины - половым членом, пальцами или секс-игрушками.