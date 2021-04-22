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Техники, делающие секс более приятным для женщин

WMJ.ru
6 часов назад
Ученые рассказали о техниках, которые точно должны помочь улучшить секс, если вы цисгендерная женщина.
Техники, делающие секс более приятным для женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В Медицинском университете Индианы изучили ответы более четырех тысяч женщин в возрасте от 18 до 93 лет, чтобы узнать, что приносит им наибольшее удовольствие при вагинальной пенетрации.
"Впервые у нас есть детализированные научные данные, которое помогут понять, как по-разному женщины достигают удовольствия от вагинальной пенетрации. Эта информация поможет создать словарь, описывающий женское удовольствие. Сейчас он отсутствует",
— цитирует Metro доктора Девон Хенсел. Итак, вот эти четыре техники.
Качание. 76,4 % опрошенных женщин испытывают больше удовольствия, если основание члена или секс-игрушка покачивается, оставаясь внутри, чем от возвратно-поступательных движений.
Смена углов. 87,5 % порекомендовали бы партнеру экспериментировать с углами проникновения, поворачиваясь относительно них, приподнимаясь или опускаясь, чтобы найти лучший угол.
Работа в паре. Удовольствие зависит не только от партнера — 69,7 % респонденток испытывают больше удовольствия, если помогают себе во время секса руками или секс-игрушкой.
Неглубокое проникновение. Глубина — это еще не все. 83,8 % женщин чаще или интенсивнее испытывают оргазм, если стимулируется только вход во влагалище.
Любовь,Оргазм,Красивый секс,
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