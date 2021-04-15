Почему женщины выбирают полигамные связи

В последнее время все больше людей предпочитают полигамные отношения. Жительница Лондона Джиллиан рассказала о своем влечении к мужчинам и женщинам, которое возникло еще в юном возрасте. Став взрослой, девушка попробовала закрутить роман с парой, создав любовное трио. Она была в восхищении от такого опыта, и с тех пор одновременно налаживает сексуальные связи сразу с несколькими партнерами.

41-летняя Джиллиан Майхилл признается, что уже в подростковом возрасте ей нравились не только парни, но и девушки. Она потеряла девственность в 16, а впервые переспала с женщиной почти в 30 лет. Британке настолько понравился необычный сексуальный опыт, что она начала встречаться и с мужчинами, и с женщинами одновременно.

Джиллиан не стесняется того, что предпочитает полигамные отношения. Она знакомится с парами в соцсетях и проводит с ними нескучные вечера.

Результаты опроса 2018 года показали, что около 1,5 миллионов совершеннолетних людей в США встречаются с несколькими партнерами сразу. Джиллиан считает себя бисексуалкой. Жительница Лондона с удовольствием делит постель на троих.

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Сначала британка встречалась только с мужчинами, но после переезда из Австралии в Лондон ее взгляды изменились. Джиллиан обсуждала с бывшим бойфрендом возможность секса втроем, но они расстались, так и не воплотив идею в жизнь. После этого женщина познакомилась с полигамной парой в соцсетях. У них было первое совместное свидание в пабе, а затем трое любовников стали встречаться и вскоре начали жить под одной крышей.

Участники любовного трио спали в одной постели. Джиллиан утверждает, что никто не ревновал друг друга. Они вместе ходили на вечеринки и концерты. Друзья и близкие знали об их полигамных отношениях. Мать британки смирилась с ее мировоззрением, а вот отец придерживался более традиционных взглядов. Любовники принимали в свою постель и других партнеров: несколько раз у них был секс вчетвером.

Через 3,5 года из любовного трио ушел мужчина, и подруги остались в лесбийской связи. Они продолжали жить вместе и искали еще одного сексуального партнера, который бы к ним присоединился. Девушки знакомились с парнями в соцсетях и приглашали их к себе. Так прошло еще три года, в результате подруги тоже расстались, но сохранили хорошие отношения.

После полигамной связи Джиллиан познакомилась с мужчиной, который придерживался моногамных взглядов. Они встречались 2,5 года, но затем разошлись. Британка до сих пор сожалеет о расставании.