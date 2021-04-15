Женщин с каким характером чаще всего выбирают в жены миллионеры

Гарвардские психологи изучили, какие женщины больше всего нравятся богатым мужчинам. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
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Несмотря на распространенный миф о спутнице-красотке, психологи выявили несколько типов партнерш, у которых больше шансов найти состоятельного человека.
Надежный тыл
Женщины, обеспечивающие надежный тыл, зачастую не являются эталоном красоты. В основном, это одноклассницы или одногруппницы, которые начинали с мужчиной "с самых низов".
Они зарекомендовали себя как надежные товарищи, когда миллионов на счетах супругов еще не было. Такие пары многое пережили и редко расстаются. Поэтому психологи советуют не искать богача, а искать человека с перспективой.
Партнер
Хорошими партнерами становятся равноценные мужчине успешны, уверенные в себе и трудолюбивые женщины. Они отлично знают себе цену и чего-то уже смогли добиться сами. Около 25% миллионеров выбрали в жены именно дам-партнеров, бизнес-леди, владелиц какого-то, пусть небольшого бизнеса.
Однако такие отношения выстраивать не просто, так как два лидера в паре могут склонны к конфликтам из-за своей уверенности и амбиций.
Вдохновитель
Эти женщины не только умеют мечтать, но и делают что-то для воплощения своих мечт. Такие женщины буквально одержимы своими планами, причем они не всегда сфокусированы в зоне бизнеса.
Иногда они посвящают свою жизнь творчеству или благотворительности, а могут придумать новую систему тренировок для похудении. Здесь главное, чтобы человек был увлечен чем-то.
Умница
К этому типу относятся интеллектуалки, которые не перестают учиться, узнавать новое, постигать неизведанное, владеют несколькими языками, знакомы с биохимией и физикой, хорошо знающие исторические факты. Обычно они в меру стервозны, умны, умеют играть с миллионером по его же правилам. И общение с ними доставляет состоятельному мужчине большое удовольствие.
Авторы исследования особо подчеркнули, что ни один из типов женщин, которых выбирают в жены миллионеры, не подразумевает какой-то неземной красоты или наличия ультрамодных вещей в гардеробе. В общем, лучше уделить больше времени своему образованию и личностному росту, чем "улучшайзингу".