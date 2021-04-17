5 правильных фраз для начала разговора о планах на будущее

Девушки делятся на три типа — одни мечтают о свадьбе с первого дня встречи с мужчиной, другие молятся, чтобы он не сделал предложение в скором времени. А третьи особо не беспокоятся о свадьбе до момента, пока не пройдет пару лет с начала их отношений. На наш взгляд, третья группа — самая адекватная, а потому советы сегодня дадим именно им. WomanHit поможет вам начать «серьезный разговор», как его принято называть.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Я хочу пройти курсы по маркетингу и всерьез заняться своей карьерой»

Психологи часто подчеркивают, что начинать изменения в паре нужно с себя. Это значит, что вы своим примером должны показать планы на будущее, сделать акцент на том, какой ожидаете увидеть свою жизнь через год, три или пять лет. Не стесняйтесь говорить о том, что хотите детей и планируете родить их в браке. Если вы будете отодвигать свои желания на второй план, то всю жизнь будете несчастны, когда ваш партнер может даже не подозревать, что что-то не так.

«Мне кажется, что мы застряли в одной точке»

Есть хорошая практика по сближению — нужно написать по 10 проявлений любви, которые вам важны и приятны, и обменяться листками с партнером. Договоритесь, что хотя бы раз в неделю будете выполнять друг для друга один пункт из списка. После этого посмотрите, делает ли он шаги навстречу или не обращает внимания на ваши желания. Человек, который вас любит, будет стараться делать вас еще счастливее. А если нет, значит пришло время для расставления точек над «i».

«Смотри, какой смешной мем с малышом »

Если у вас не хватает смелости, всегда можно подойти к разговору со стороны. Случайно найдя смешную картинку, а лучше видео с малышом, вы можете завести разговор о планах на будущее. Обычно человек, который действительно видит вас рядом с ним в ближайшие годы, легко выйдет на обсуждение таких деталей. А если нет, узнайте у него, планирует ли он свадьбу и детей вообще? У вас могут разойтись взгляды, что тоже нормально, но тогда и вместе оставаться не имеет смысла.

«Давай пройдем тест для пар?»

Тесты на совместимость — вроде глупая штука, но все же действенная. Дело в том, что вопросы о любимом цвете и блюде расслабляют бдительность человека, мы не шутим! После этого его проще вывести на разговор, ведь часто даже последние вопросы посвящены этой теме. Но не пытайтесь заранее просматривать ролики и выбирать их, иначе будете выглядеть глупо со своими искусственными реакциями удивления.

«Представь, моя школьная подруга недавно вышла замуж!»

Рассказ о событиях жизни других людей поможет вам понять, как человек ощущает себя по отношению к этой ситуации — может ли примерить ее на себя или категорически уходит в отрицание? Можете спросить о его друзьях и их историях, самых интересных свадьбах, на которых он был и как сложились отношения его близких людей с их партнерами после бракосочетания. В ходе разговора даже не нужно прощупывать почву — вы увидите отношение любимого человека к этой теме своими глазами.