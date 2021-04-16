Что такое любовный психоз и как его распознать

Любовный психоз – тяжелое состояние, которое переживает человек под действием неудачных отношений. По каким признакам его можно выявить, расскажет "Рамблер".

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Детские травмы

Даже если люди любят друг друга и находятся в гармоничных отношениях, один из партнеров, подверженный любовному психозу, живет в постоянном стрессе. Он переживает, где и с кем его любимый человек и ревнует, даже если поводов нет. Нередко причиной такого поведения являются детские травмы: например, ребенок рос в семье, где у родителей были сложные отношения, и один из них постоянно беспокоился за другого.

Абьюз

Нередко жертвами любовного психоза становятся пары, в отношениях которых есть место абьюзу. Один из партнеров страдает от плохого отношения другого: он не отвечает на звонки, унижает, оскорбляет и манипулирует. Однако первый, несмотря на все это, не может покинуть возлюбленного из-за сильного чувства привязанности и созависимости.

Измены