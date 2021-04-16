Что такое любовный психоз и как его распознать

Любовный психоз – тяжелое состояние, которое переживает человек под действием неудачных отношений. По каким признакам его можно выявить, расскажет "Рамблер".
Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
Детские травмы
Даже если люди любят друг друга и находятся в гармоничных отношениях, один из партнеров, подверженный любовному психозу, живет в постоянном стрессе. Он переживает, где и с кем его любимый человек и ревнует, даже если поводов нет. Нередко причиной такого поведения являются детские травмы: например, ребенок рос в семье, где у родителей были сложные отношения, и один из них постоянно беспокоился за другого.
Абьюз
Нередко жертвами любовного психоза становятся пары, в отношениях которых есть место абьюзу. Один из партнеров страдает от плохого отношения другого: он не отвечает на звонки, унижает, оскорбляет и манипулирует. Однако первый, несмотря на все это, не может покинуть возлюбленного из-за сильного чувства привязанности и созависимости.
Измены
Само себе предательство переживается любящим человеком крайне тяжело. Что уж говорить об измене, которая наносит двойной удар по психике жертвы. Внезапная измена со стороны возлюбленного может стать таким стрессом для человека, что в дальнейшем она приведет к серьезным психологическим проблемам.