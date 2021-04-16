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Четыре неочевидных способа возбудить мужчину

Рамблер
6 часов назад
Если вы давно с партнером вместе, и классические способы обольщения уже не вызывают той страсти, что была в первые месяцы знакомства, проявите фантазию. "Рамблер" выбрал четыре необычных способа возбудить мужчину, о которых догадывается отнюдь не каждая.
Четыре неочевидных способа возбудить мужчину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Магазин белья

Привыкли приобретать новые комплекты в одиночку, чтобы позже презентовать их в постели? Измените правила игры. Возьмите возлюбленного с собой в магазин белья и продемонстрируйте ему самые сексуальные комплекты еще в примерочной.

Утреннее дефиле

Собираясь утром на работу, пройдись мимо любимого в одних трусиках и на каблуках. Такой образ точно не оставит его равнодушным, но, возможно, вы опоздаете на работу из-за внезапного секса.

Неприличные разговоры

Находясь в гостях или в другом общественном месте, шепните мужчине на ухо что-нибудь непристойное. Например, расскажите в деталях, как вы будете заниматься любовью, вернувшись домой.

Ужин при параде

Займитесь приготовлением ужина на шпильках и в откровенном платье. При этом предупредите любовника, что к вам нельзя прикасаться до окончания трапезы.
Любовь,
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