Три научных факта об измене, которые нельзя игнорировать

Ученые десятилетиями изучали человеческие взаимоотношения, чтобы выяснить, с кем, зачем и почему люди изменяют друг другу. "Рамблер" выбрал несколько самых любопытных фактов о неверности.

Предавший однажды предаст дважды

Согласно ряду исследований, люди, изменившие одному партнеру, в три с половиной раза чаще решаются на измену в новых отношениях. Безусловно, бывают случаи, когда изменщик уже после первой интрижки меняет свой образ жизни и перестает лгать, но такое происходит гораздо реже.

Для измен выбирают знакомых

Американские ученые, изучив данные 13 тысяч респондентов, установили, что 53,5% человек изменяли с близкими друзьями или подругами. 29,4% заводили роман на стороне с приятелями, соседями и знакомыми, в то время как в случайные связи вступали лишь 21% опрошенных. 7,9% выбрали вариант "секс за деньги".

Мужчины чаще сознаются