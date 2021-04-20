Три научных факта об измене, которые нельзя игнорировать

Ученые десятилетиями изучали человеческие взаимоотношения, чтобы выяснить, с кем, зачем и почему люди изменяют друг другу. "Рамблер" выбрал несколько самых любопытных фактов о неверности.
Предавший однажды предаст дважды
Согласно ряду исследований, люди, изменившие одному партнеру, в три с половиной раза чаще решаются на измену в новых отношениях. Безусловно, бывают случаи, когда изменщик уже после первой интрижки меняет свой образ жизни и перестает лгать, но такое происходит гораздо реже.
Для измен выбирают знакомых
Американские ученые, изучив данные 13 тысяч респондентов, установили, что 53,5% человек изменяли с близкими друзьями или подругами. 29,4% заводили роман на стороне с приятелями, соседями и знакомыми, в то время как в случайные связи вступали лишь 21% опрошенных. 7,9% выбрали вариант "секс за деньги".
Мужчины чаще сознаются
По данным большинства исследований, представители сильного пола чаще признаются в изменах, чем женщины. При этом среди мужчин число тех, кто готов признаться в содеянном, с годами практически не изменилось. А вот среди женщин за 20 лет (с 1990 по 2010 год) "уровень честности" вырос на 40%.