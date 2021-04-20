Как мужчины и женщины отличаются друг от друга в сексе

Секс – неотъемлемая часть жизни. Тело активно реагирует на ощущения, возникающие во время занятий любовью, причем у женщин и мужчин это происходит по-разному. Ученые проводят исследования, выясняя, что испытывают люди при оргазме и как разные части тела откликаются на возбуждение. Читайте самые интересные факты дальше в нашем материале. Мужчины и женщины – две разные планеты, и отличаются друг от друга, в том числе, в сексуальном плане. Различия в эрогенных зонах, в понимании секса и в реакциях организма на занятия любовью подтверждены многочисленными исследованиями специалистов разных стран.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Мы подобрали любопытные факты о восприятии секса и его связи с разными частями тела у парней и девушек. Эти сведения помогут вам лучше понять, чего хотят ваши вторые половинки.

Женщины

Мозг

Женщины часто влюбляются после секса. Причина в том, что во время занятий любовью мозг выделяет окситоцин, который снижает защитный инстинкт и вызывает чувство доверия к партнеру. У женщин вырабатывается гораздо большее количество окситоцина, чем у мужчин, поэтому представительницы прекрасного пола склонны увлекаться партнером после секса.

Глаза

Хотя мужчины смотрят порно в три раза чаще, женщины не меньше возбуждаются от просмотра «клубнички». Это подтвердили исследования немецких ученых, которые сканировали мозг волонтеров обоих полов, показывая им сексуальные кадры.

Шея

Поцелуи в шею возбуждают женщин, эта часть тела у них очень чувствительна. Многие дамы говорят, что шея – одна из их эрогенных зон, наравне с грудью и сосками. Специалисты полагают, что ощущения от прикосновений настолько остры из-за тонкой кожи.

BigPicture.ru

Живот

Две из трех женщин во время британского опроса признались, что предпочитают заниматься любовью, плотно поев. Тогда они более склонны реагировать на сексуальные намеки.

Матка

Сильнее всего женщины возбуждаются во время овуляции – в середине менструального цикла (примерно за две недели до начала месячных). В этот период — самый высокий шанс забеременеть.

Вагина

Женщины не получают оргазм только от проникновения во время секса. Результаты исследования показали, что только 65% дам достигают экстаза в постели, в отличие от 95% мужчин. Но женский оргазм длится намного дольше, чем мужской – от 13 до 51 секунды.

Ягодицы

Дамы с пышными ягодицами обладают большим либидо. Ученые Оксфордского университета определили, что женщины с аппетитным задом устойчивы к хроническим заболеваниям, поэтому ощущают себя лучше и чаще хотят секса.

Мужчины

Волосы

У мужчин за 30 с густой шевелюрой может наблюдаться недостаток тестостерона и, соответственно, более низкое либидо, чем у лысых. Американские исследователи объясняют это тем, что облысение происходит, когда волосяные фолликулы подвергаются активному воздействию дигидротестостерона – химического соединения, производимого тестостероном.

Мозг

Опрос, проведенный в Университете Огайо среди 200 студентов, показал, что парни думают о сексе в среднем 19 раз в день, а девушки – всего 10. Занятия любовью снижают тревогу у мужчин, сокращая активность миндалевидной доли, которая контролирует стимулы страха.

Уши и нос

76% мужчин признаются, что их заводят «грязные» разговоры. Что касается дыхательной функции, то у страдающих от храпа и апноэ возникают проблемы с эрекцией. Кроме того, храпуны получают меньше удовлетворения во время секса.

Живот

Многие уверены, что мужчины с внушительными животами обладают низким либидо. Считается, что у толстяков уровень тестостерона ниже, потому и либидо слабее. Тем не менее, результаты турецкого исследования показали, что полные мужчины в среднем занимаются любовью 7 минут 18 секунд, в отличие от стройных, у которых половый акт длится в среднем лишь две минуты. Специалисты считают, что организм толстяка производит больше эстрадиола – гормона, сдерживающего оргазм.

Пупок

В китайской медицине существует убеждение, что акупунктура может стимулировать мужское либидо и лечить проблемы с эрекцией. Одна из таких областей находится на полпальца ниже пупка. Массирование ее в течение 30 – 60 секунд перед сексом может гораздо улучшить эрекцию.

Пенис

В отличие от порно, в реальной жизни средняя продолжительность полового акта составляет всего несколько минут – обычно, от 3 до 15. Пенис не может находиться в состоянии эрекции постоянно, а мужской оргазм длится от 10 до 30 секунд.

Пальцы

Длинный безымянный палец на правой руке может свидетельствовать о высоком либидо мужчины. Эксперты Калифорнийского университета говорят, что этот палец может быть длиннее из-за влияния высокого уровня тестостерона.

Ступни