Женщина развелась с мужем и вышла замуж за его отца

Жительница американского города Харродсберг, штат Кентукки, вышла замуж за отца своего бывшего мужа и рассказала историю их отношений. Ее опубликовало издание Daily Mail.

Фото: Страница Erica Quiggle в Facebook Страница Erica Quiggle в Facebook

Эрика Квиггл (Erica Quiggle) вышла замуж за старшего брата школьной подруги, Джастина, когда ей было 19. Ее избраннику было 27 лет. Через два года у них родился сын, но вскоре после этого супружеские отношения испортились. Джастин любил сидеть дома и довольствовался малым, а его жена строила карьеру, мечтала о путешествиях и участвовала во всех мероприятиях, например, приходила в одежде в стиле пин-ап на автомобильные шоу, которые устраивал ее свекор Джефф — так они обнаружили, что у них есть общие интересы, и сблизились.

Вскоре Эрика начала рассказывать свекру о своих проблемах в браке. Через некоторое время она решилась на развод с мужем и переехала с сыном к родителям. Однако вскоре Эрика поняла, что испытывает чувства к Джеффу, и узнала, что это взаимно. Она обсудила это с бывшим мужем, и тот сказал, что не будет препятствовать их союзу. После завершения бракоразводных процессов Эрика и Джефф съехались.

Вскоре пара узаконила отношения, и у них появилась дочь. Эрика утверждает, что продолжает общаться с бывшим мужем, они вместе воспитывают сына. Она подчеркивает, что ее роман с Джеффом начался уже после того, как она твердо решила расстаться с бывшем мужем, и это не было причиной развода. Также американка добавила, что большая разница в возрасте никак не мешает их отношениям: они поженились, когда Эрике было 29, а Джеффу — 58 лет.