Как «разбудить» сексуальность, если нет влечения

Пониженное либидо становится проблемой каждой третьей женщины.

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Снижение либидо — не только проблема мужского населения. Женщины, по статистике, страдают из-за пониженного либидо хотя бы несколько раз за всю жизнь, так как ритм жизни все ускоряется и организму становится тяжелее подстроиться под изменения, в результате гормональные изменения не заставляют себя ждать, не говоря уже о том, что причин понижения либидо может быть несколько десятков и в каждой из них нужно разбираться отдельно. Мы же подскажем, как можно попытаться повысить либидо, если вы еще не решили обратиться к специалисту.

Как можно помочь себе

Как правило, проблемы с либидо преследуют женщин, которые время от времени испытывают тревожность. Неудовлетворенность своим внешним видом, проблемы с партнером, старые комплексы — все это медленно, но верно снижает влечение. «Разбудить» чувственность бывает непросто, особенно если мы говорим о комплексах, с которыми вы боретесь долгое время.

Запрет на собственную сексуальность, который мы часто получаем еще в подростковом возрасте от родителей, может спровоцировать женскую холодность в дальнейшем, даже если опытный партнер возьмется решать вашу проблему.

В такой ситуации важно, в первую очередь, получить консультацию психолога, и всеми силами пытаться принять себя как женщину. Балуйте себя, не испытывая чувства стыда, делайте подарки себе, позаботьтесь о своем теле, устройте себе день спа-процедур. Через внешнее принятие вы постепенно будет перенастраиваться психологически.

Как вам может помочь партнер

Мужчина в этом вопросе может сыграть очень большую роль. Если ваш партнер поддерживает вас, процесс пойдет быстрее, чем в случае, если мужчина наоборот пытается ука зать на ваши недостатки, в едь, как мы уже говорили, в большей степени низкое либидо связано с непринятием своей сексуальности. Но влечение, как ни странно, требует разнообразия, так как классический секс приедается и рецепторы мозга уже не реагируют так активно, в результате возбудиться становится все сложнее. Пробуйте новые позы, белье, антураж и вообще новые локации, естественно, в рамках закона. Обсудите этот вопрос с партнером и послушайте, что он может вам предложить на эту тему.

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