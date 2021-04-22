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В Сети перечислили худшие способы заполнить анкету на сайте знакомств

Lenta.ru
8 часов назад
В сети перечислили худшие способы описать себя на сайте знакомств. На пост, под которым пользователи Reddit поделились самыми неудачными анкетами, попадавшимися им при поиске партнера, в понедельник, 19 апреля, обратило внимание издание BuzzFeed.
В Сети перечислили худшие способы заполнить анкету на сайте знакомств
Фото: Jud Mackrill / UnsplashJud Mackrill / Unsplash
Многие отметили, что им не нравится, когда в чужих анкетах недостаточно информации. Так, пользователь с ником @dooropen3inches сообщил, что не лайкает людей без биографии, потому что не знает, как начать с ними разговор.
Об этом же написал и @Neateducks.
«Хотелось бы знать о человеке хоть что-то, кроме того, как выглядит его тело», — поиронизировал он.
Кроме того, многие пользователи написали, что им неприятно, когда человек включает в список требований к будущему партнеру физические параметры вроде роста и веса. Некоторые также раскритиковали людей, которые подробно описывают в анкетах тех, кто им не подходит. @Patterninstatic посоветовал игнорировать профили с подписями «Не пиши мне, если » и назвал такое поведение жестоким и грубым.
Отталкивающей оказалась и «слишком низкая планка». «"Женщина, которая может поддержать беседу". Большинство людей могут поддержать беседу с подходящим человеком. Если вы не можете разговаривать, это сигнализирует о несовместимости», — высмеял чужую анкету @ccl56.
Одна из пользовательниц опубликовала скриншот анкеты, которую назвала худшей в Tinder из-за наличия в ней множества клише. «Если у нас с тобой метч, то ты будешь самой счастливой девушкой на планете. Поймай меня, если сможешь», — писал о себе владелец профиля. Он также предложил потенциальной партнерше поесть пиццу или суши и призвал ее вместе путешествовать.
Любовь,
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