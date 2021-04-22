Ученые назвали самые эффективные способы флирта

Американские ученые из Университета Бакнелла с канадской коллегой из Университета Святой Марии выяснили, что женщины используют разные способы флирта для привлечения партнера и отпугивания соперниц.

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Исследование показало, что при наличии конкуренции, чтобы добиться расположения партнера, лучше использовать такие техники, как прикосновение к избраннику, установление с ним зрительного контакта, объятия и хихиканье над шутками. Об этом сообщается в журнале Personality and Individual Differences.

Эффективность приемов ученые оценивали с помощью группы добровольцев. К участию пригласили 91 гетеросексуальную женщину в возрасте от 18 до 58 лет. Их попросили представить следующую ситуацию: «На вечеринке вы видите симпатичного мужчину в другом конце комнаты. Он разговаривает с другой женщиной. Как, не используя слов, убедить его переключиться на вас и дать понять сопернице, что она здесь лишняя?»

Из полученных ответов авторы работы составили список наиболее популярных маневров. Туда вошли: зрительный контакт, танцы на уровне глаз, улыбка, прикосновение, хихиканье над шутками, пристальный и хмурый взгляд на соперницу.

Для второй части эксперимента ученые пригласили 89 женщин и 50 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. Участникам нужно было внимательно ознакомиться с ответами первой исследовательской группы и оценить их по семибалльной шкале. При этом респонденты должны были учитывать, насколько успешно каждый из способов флирта мог бы заставить соперницу отступить, а мужчину — заинтересоваться.

Прием, который участники оценили как самый эффективный, — это прикосновение к рукам, груди и плечам. Подобные сигналы ученые называют «сигналами связи». К ним относятся невербальные и вербальные знаки, которые публично демонстрируют близость между двумя людьми. С их помощью женщина дает понять конкуренткам, что мужчина уже занят.