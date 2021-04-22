"Мы развлекались с вибратором на людях, но никто этого не заметил"

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Несмотря на свой возраст (мне 44 года), я очень продвинута в плане секса. В смысле, я не из тех кто занимается им исключительно в миссионерской позе раз в месяц с мужем под одеялом. Вместо мужа у меня любовник, секс под одеялом считаю верхом ханжества, а еще очень люблю эксперименты.

Недавно подруга рассказала мне об интересной секс-игрушке – виброяйце с пультом управления. Его пикантная особенность в том, что пользоваться им можно в любом публичном месте, и при этом никто ничего не заподозрит. Игрушку нужно положить в нижнее белье, а пульт управления отдать мужчине. После этого он может довести вас до оргазма даже без прикосновений!

Я немедленно приобрела этот девайс и предложила такую игру своему партнеру. Мы решили воспользоваться им на встрече с друзьями в ресторане.

Поначалу было просто весело и смешно: мы развлекались с вибратором на людях, но никто этого не замечал. Но вскоре я почувствовала, что возбуждаюсь и очень сильно. Мне хотелось поцеловать взасос любовника на глазах у всех, а затем раздеть его и заняться сексом. Я сжимала его руку, чтобы не закричать – настолько сильны были ощущения. В конце концов, все закончилось тем, что мы вызвали такси и занялись любовью дома, хотя я была не прочь сделать это в такси. Он так завел меня, что я не могла себя контролировать.

Теперь советую подобную игрушку всем парам: и тем, у кого проблем с интимом нет, и тем, кому срочно нужно разнообразие. Кстати, мужчина в процессе также получает большое удовольствие. Несмотря на то, что его эрогенные зоны не стимулируются, он возбуждается от одного лишь осознания, что его партнерша кайфует. По крайней мере, с моим было так.