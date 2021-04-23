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Как цвет обоев в спальне влияет на интим: мнение ученых

Мира Маркина
1 час назад
Не так давно британские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как интерьер спальни влияет на интимную жизнь пары. Подробнее о результатах ученых – в материале "Рамблера".
Как цвет обоев в спальне влияет на интим: мнение ученых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Британцы опросили более 2000 пар, чтобы выяснить, какое влияние цвет спальни оказывает на их секс. Оказалось, что пары, чьи спальни окрашены в красные тона, занимаются любовью реже всех. В среднем, – один раз в неделю. Этот факт заставил ученых пересмотреть свое отношение к мифу о том, что красный цвет возбуждает.
Рекордсменами по частоте секса стали пары, засыпающие в комнатах карамельных оттенков. В среднем, они занимаются любовью три раза в неделю. Психологи связывают это с тем, что карамельный цвет ассоциируется со сладостями и праздничным настроением.
Исследователи также решили выяснить, как оттенки интерьера влияют на сон испытуемых. Оказалось, что крепче всего спят обладатели спален в голубых тонах, а вот сон в фиолетовой комнате в большинстве случаев спутанный и тревожный.
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