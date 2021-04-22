Выяснилось, почему немцы охотно зовут русских женщин замуж

Жительница России еще до пандемии успела погостить у своего друга в Германии и ближе познакомиться с местными мужчинами. Они рассказали ей, чем русская женщина отличается от немки и почему они предпочитают заключать браки с россиянками.

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Первая причина — красота и ухоженность. Речь идет даже не про природные данные, хотя русские женщины — признанные во всем мире красавицы. Немцы постоянно говорили одну и ту же фразу: «Какие ваши русские женщины дорогие». Все потому, что россиянки стремятся 24 часа в сутки выглядеть ухоженными, а выходя из дома надевать красивую одежду.

Немкам же не нравится тратить целую кучу денег на различные женские процедуры. Дело также и в стоимости этих услуг в Германии — там за маникюр можно отдать 50 евро, когда в России это стоит около 1000 рублей. Именно поэтому русские женщины даже в пандемию ежемесячно пользуются услугами мастеров красоты.

Вторая причина — хозяйственность. В Германии мужчины, безусловно, выступают за равноправие, однако желание жены готовить и убираться воспринимается ими, как забота и проявление любви.

Третья причина: русские женщины — заботливые матери. Мужчины-немцы действительно верят, что у россиянок материнский инстинкт развит сильнее, чем у немок. В Германии воспитание детей снова корректируется идеей равноправия — декрет или нет, но супруги должны поровну уделять время ребенку, по очереди кормить, менять подгузники, вставать по ночам.