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Выяснилось, почему немцы предпочитают браки с россиянками

Диана Товсепова
4 часа назад
Жительница России, гостившая у друга в Германии, узнала, чем русская женщина отличается от немки и почему немецкие мужчины предпочитают заключать браки с россиянками.
Выяснилось, почему немцы зовут русских женщин замуж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Первая причина — красота и ухоженность. И дело не в природной красоте, а в ухоженности Немцы постоянно говорили одну и ту же фразу: «Какие ваши русские женщины дорогие». Все потому, что россиянки 24 часа в сутки стараются быть "при параде", любят наряжаться и ухаживать за собой.
Немкам же тратить деньги на женские процедуры не нравится. Да и стоят они в Германии гораздо дороже, чем в России.
Вторая причина — хозяйственность россиянок. В Германии все выступают за равноправие полов, но, как оказалось, желание жены готовить и заботиться о мужчине воспринимается ими как проявление любви.
Кроме того, русские женщины — заботливые матери. Немцы верят, что у россиянок более развит материнский инстинкт, чем у немок. В Германии уход за ребенком между супругами также распределяется равноправно, в отличии от России, где мать всегда уделяет ребенку намного больше времени. Немцы особенно ценят то, что воспитание ребенка практически полностью берет на себя женщина.
Любовь,
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