Выяснилось, почему немцы зовут русских женщин замуж

Жительница России, гостившая у друга в Германии, узнала, чем русская женщина отличается от немки и почему немецкие мужчины предпочитают заключать браки с россиянками.

Первая причина — красота и ухоженность. И дело не в природной красоте, а в ухоженности Немцы постоянно говорили одну и ту же фразу: «Какие ваши русские женщины дорогие». Все потому, что россиянки 24 часа в сутки стараются быть "при параде", любят наряжаться и ухаживать за собой.

Немкам же тратить деньги на женские процедуры не нравится. Да и стоят они в Германии гораздо дороже, чем в России.

Вторая причина — хозяйственность россиянок. В Германии все выступают за равноправие полов, но, как оказалось, желание жены готовить и заботиться о мужчине воспринимается ими как проявление любви.