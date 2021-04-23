Мифы о сексе, которые разрушают вашу интимную жизнь

Несмотря на то, что с каждым годом источников, занимающихся секс-просветом, становится все больше, многие женщины по сей день являются жертвами стереотипов. Подробнее о том, какие мифы о сексе, в разы ухудшают интимную жизнь – в материале "Рамблера".

Женщина должна быть идеальной в постели

Роскошное белье, гладкое тело, макияж, укладка и безупречная фигура... многие девушки всерьез считают, что без этих атрибутов хороший секс попросту невозможен. Однако мужчины зачастую закрывают глаза на несовершенства партнерши, потому что сосредоточены на процессе. А испортить его может лишь неуверенность в себе – если вы постоянно переживаете о том, что партнер заметит целлюлит или лишнюю складку на теле, вам едва ли удастся получить удовольствие.

Нет естественной смазки – нет возбуждения

Отсутствие естественной смазки отнюдь не всегда говорит о холодности женщины. Порой это связано с возрастом или с гормональными изменениями в организме. Если такое произошло, не стоит паниковать – достаточно лишь воспользоваться лубрикантом, тем более, что сейчас их огромное количество.

Мужчина всегда хочет секса

Еще один миф, навязанный нам устаревшими сериалами и фильмами, где мужчина готов заниматься сексом несколько раз в день, а женщина постоянно ищет повод, чтобы избежать интима.