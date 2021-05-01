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Почему зрелых мужчин тянет на юных девушек

Мира Маркина
6 часов назад
Пары, в которых мужчина в несколько раз старше своей избранницы, встречаются повсеместно, и подчас мы даже не испытываем удивления при виде таких союзов. Однако вопрос, почему мужчины после 40 нередко оставляют жен с детьми ради юных девушек, все равно остается открытым. "Рамблер" изучил мнения психологов и выяснил, что привлекает сильный пол в женщинах, которые годятся им в дочки.
Почему зрелых мужчин тянет на юных девушек
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чувство молодости

И мужчины, и женщины, выбирающие партнеров помоложе, часто отмечают, что их избранники дают им второе дыхание. Они помогают вновь почувствовать молодость, даже если по паспорту она давно прошла, даруют вкус к жизни и энергию.

Беспомощность

К 40 годам многие женщины уже добиваются карьерных высот. Они уверены в себе, самодостаточны и не нуждаются в покровителе. Мужчины с заниженной самооценкой не способны мириться с независимостью своей дамы сердца, поэтому они выбирают юных девушек, нуждающихся в помощи и совете. Такая пассия помогает мужчинам данного типа потешить самолюбие и убедиться в собственной значимости.

Низкие требования

В силу своей неопытности юные девушки подчас требуют от мужчин куда меньше, чем взрослые женщины. Некоторые из них еще не умеют или не хотят очерчивать границы, и оттого мужчина чувствует вседозволенность в отношениях.
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