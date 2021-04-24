4 качества русских женщин, которые сводят с ума иностранцев

Все больше соотечественниц переезжает за границу, и на это есть причина.

«Лояльность — вот, что главное», — говорил мне друг, объясняя, почему с каждым годом в Йемене все больше мужчин женятся на русских женщинах.

По его словам, в соотечественницах они ценят семейственность, уважительное отношение к старшим, доброту, хозяйственность и спокойный характер. А в ответ девушки получают полное обеспечение, заботу и преданность мужа. Хотя о последнем в отношении восточных мужчин мы бы говорить не спешили Но, как они сами уверяют, одно дело ходить на встречи с разными женщинами и другое — любить единственную, которая растит твоих детей. И Йемен — далеко не единственная страна, где наших красавиц носят на руках. Не беря в расчет страны-соседи, в Европе, США и даже Австралии живут тысячи русских женщин, будучи замужем за иностранцами. Имея опыт общения с разными людьми, выделим несколько особенных качеств, за которые нас уважают мужчины других национальностей.

Независимость

Мы очень гордые и своенравные. Для русской девушки уйти из отношений, которые ее не устраивают, ничего не стоит. Мы любим заботу, но терпеть не можем рамки и необходимость под кого-то подстраиваться. А потому, даже если русские опаздывают на свидание или показывают характер друзьям в окружении мужчины, они никогда от нас не откажутся, ведь знают, что именно с такими девушками им всегда будет хватать огонька. Устраивать скандалы — это уже лишнее, но всегда держать парня на дистанции — то, что мы умеем делать на все сто процентов. У мужчины всегда остается ощущение, будто мы можем увильнуть, так что он вдвойне старается завоевать наше внимание.

Хозяйственность

Жить с человеком, который будет ждать заполнения посудомойки, когда в раковине две тарелки, невозможно. Русские девушки терпеть не могут беспорядка, ведь для нашей культуры принято, что все члены семьи должны поддерживать порядок ради создания приятной атмосферы дома. Мы не сметаем крошки на пол рукой, а аккуратно вытираем стол влажной тряпкой и собираем их в руку. Не скидываем вещи в дальний угол шкафа, а отпариваем их и развешиваем по цветам и фасонам, либо аккуратно складываем на полки. В бытовом плане нам нет равных, и мужчины это отлично понимают, а потому и ценят.

Ухоженность

Выйти в люди с темными кругами под глазами или облупленным лаком — нет, оставьте это европейцам. Имея опыт жизни в Европе, можно точно сказать: ухоженнее нас нет никого. Мы принимаем душ несколько раз в день, пользуемся зубной нитью, делаем эпиляцию, окрашиваем и укладываем брови, не забываем про педикюр даже зимой. Для иностранок нормально ходить как попало, но нам этого не понять. Именно ухоженность делает соотечественниц самыми красивыми женщинами, ради которых женихи даже готовы лететь к нам в страну. Так недавно друг делился впечатлениями своих знакомых, которые приехали в Россию на студенческий обмен и увидели столько красавиц, что до сих пор забыть не могут.

Сдержанность