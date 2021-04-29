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А был ли оргазм? Сексолог о том, как понять женщин

Омск Здесь
13 часов назад
Разбираемся, каким бывает женский оргазм и как его распознать. О видах женского оргазма в новом выпуске "Короче, Омск" (16+) рассказал врач-сексолог высшей категории Сергей Тимофеев. Если с мужским оргазмом всё понятно, то, как получают удовольствие женщины, порой остаётся загадкой. - Почему-то считается, что клиторальный оргазм - это что-то такое не особенно статусное, а вот влагалищный оргазм каждая порядочная девушка должна уметь получать, - отмечает эксперт. О том, как ещё, будучи школьницей, можно открыть в себе эти способности, как вообще устроен женский оргазм и можно ли научиться его испытывать нетрадиционными способами, вы узнаете, посмотрев видео. Ранее мы вместе с Сергеем Тимофеевым разобрались, как настроиться на эксперименты в постели , почему не все готовы к оральным ласкам и узнали, стоит ли поддаваться нахлынувшей страсти на первом свидании . Как далеко можно зайти в погоне за перчинкой и чем опасен секс в общественном месте, вы также узнаете из нашего видеоблога. Если ваш скандал с партнёром иногда заканчивается в кровати, узнать правильно это или нет, смотрите здесь .
А был ли оргазм? Сексолог о том, как понять женщин
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь
Любовь,Сергей Тимофеев,
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