В Пермском крае 23-летняя девушка зарезала двух своих пожилых родственников, с которыми жила в квартире. Двойное убийство произошло в городе Кунгур, сообщили в Telegram-канале «Пермь 1». Прибывшие на место сотрудники правоохраниетльных орагнов нашли трупы 69-летнего мужчины и его 70-летней супруги. 23-летняя родственница заявляла, что видела енкого мужчину в маске, выходившего из подъезда. Позже женщина призналась, что убила семейную пару. Причиной, как выснилось, стала ее личная неприязнь к пенсионерам.