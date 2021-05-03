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Девушка зарезала семейную пару пенсионеров под Пермью

ЧП Столица
3 часа назад
В Пермском крае 23-летняя девушка зарезала двух своих пожилых родственников, с которыми жила в квартире. Двойное убийство произошло в городе Кунгур, сообщили в Telegram-канале «Пермь 1». Прибывшие на место сотрудники правоохраниетльных орагнов нашли трупы 69-летнего мужчины и его 70-летней супруги. 23-летняя родственница заявляла, что видела енкого мужчину в маске, выходившего из подъезда. Позже женщина призналась, что убила семейную пару. Причиной, как выснилось, стала ее личная неприязнь к пенсионерам.
Девушка зарезала семейную пару пенсионеров под Пермью
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Любовь,
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