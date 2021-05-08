Какие позы подойдут для любителей доминировать в сексе

Распространенная интимная фантазия — секс с элементами БДСМ поможет разнообразить интимную жизнь. Так, одним из вариантов может стать поза под названием "ленивая доминатрикс". Необходимо лечь на кровать и не двигаться. В положении лежа партнер может приказывать возлюбленному целовать, использовать сексуальные игрушки и направлять движения партнера.

Другая поза, "кнопка радости", предполагает использование лубриканта и обмазывания пальцев рук, которыми необходимо проводить по гениталиям и анальному отверстию партнера. Из соображения гигиены не рекомендуется менять пальцы рук местами, передает Cosmo

Для испытания третьей позы "а ну, сядь" потребуется удобное кресло или стул, а также повязка, которой необходимо закрыть напарнику глаза. После чего следует приступить к медленному раздеванию партнера и плавным поцелуям. К месту фантазировать: проводить грудью по губам возлюбленного, и неожиданно касаться в разных местах.