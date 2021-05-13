Сексолог разоблачил популярные мифы о сексе

Интимная жизнь мужчины и женщины часто вызывает пристальное внимание. Все потому, что распространяться о ней не принято. Знания не передаются по наследству, их можно получить только с опытом. Максимум теории – это фривольные истории, которыми делятся друзья и знакомые. А вот сколько в них правды – большой

вопрос. Так и рождаются легенды, которые потом переходят в ложные убеждения, и многие им слепо верят. Они не лучшим образом влияют не только на качество интимной жизни, но и на здоровье партнеров.

О том, какие представления давно пора «сдать в утиль», рассказывает сексолог Виталий Азуров.

Миф 1. Хорошими любовниками не становятся, а рождаются

Существует множество устойчивых теорий о «телесной памяти», о том, что некоторые люди чувствуют тело любовника, а другие - нет, и что это умение – дар, посланный свыше богами. Ну а раз не повезло и не одарили, то и стараться не стоит. Все равно ничего не выйдет.

Комментарий специалиста: «Родиться гуру секса невозможно, убежден Виталий Азуров. – Это чистой воды миф. Все мы начинаем свой путь юными и неопытными, а вот дальше важно сочетание и хорошей теории и практики. Идеальный вариант – читать нужную литературу. Благо, сегодня она не дефицит. И еще нужно проверять полученные знания опытным путем, на практике. Научиться быть искусным кавалером только в теории невозможно. Не менее важно обсуждать все с партнером, не стесняться заводить разговоры «про это», не краснеть и бледнеть, если об этом спрашивают. Сначала такие диалоги могут вызывать стеснение, это нормально, но со временем вы научитесь обсуждать свои ощущения и сексуальные фантазии.

Вообще, надо понимать, в интимной жизни редко когда все бывает ровно и «как по маслу». У каждого бывают подъемы и спады. Сегодня вы – фееричная любовница, а завтра серая мышка и это нормально. Относитесь к сексу как к творчеству – старайтесь быть все время в поиске новых стимулов и желаний. Помните, если хотите быть мастером в своем деле, недостаточно один раз чему-то выучиться в юности, нужно продолжать осваивать новое постоянно. Причем для этого совершенно не надо менять множество партнеров, достаточно и одного, чтобы иметь интерес и желание постичь науку любви».

Миф 2. Оргазмы для дамы не имеют значения

Раньше считалось, что секс нужен в первую очередь мужчине. А для женщины он необязателен. Отсюда и устойчивый стереотип, что партнерша может захотеть или нет. Для нее – то выгоды никакой нет. Только если появится желание «осчастливить» супруга.

Комментарий специалиста: «Если ударяться в историю, то раньше секс действительно был в первую очередь действием, необходимым для зарождения новой жизни, - объясняет Виталий Азуров. - Оргазм женщины в этом случае в расчет не брался, важно было только чтобы пика удовольствия достиг муж. А вот наслаждение супруги – не более чем бонус. Сейчас время изменились, исследователи давным-давно доказали, что представительницы слабого пола способны получать не менее глубокое удовольствие. Но во многом это зависит и от действий партнера. Их сравнивают с игрой на скрипке – в умелых руках виртуоза вы услышите чудесную мелодию любви, а в руках неуча только какофония. Есть, конечно, определенный процент дам, которые от природы не могут достичь наслаждения, но он микроскопически мал.

Единственное, с чем нельзя не согласиться – дамам требуется немного больше времени, чтобы возбудиться. Партнер поможет в этом избраннице, если уделит больше внимания прелюдиям, предварительным ласкам. Причем не просто два-три поцелуя, а действительно порция нежностей. Еще один пункт – слишком частая смена позиции. В душе каждый мужчина – экспериментатор, поэтому он и стремится получить приятные ощущения разными способами. Но для любовницы такая «пляска» только в минус. Сбивается ритм, она не успевает прочувствовать всю глубину ощущений. Ну и главное – доверительные отношения с избранницей, чтобы она смогла рассказать вам каких ласк и позиций ей хотелось бы, какой темп и глубина проникновения заводят больше всего. Да, для этого потребуется терпение, но зато наградой могут стать даже множественные оргазм.

Миф 3. Чтобы освоить теорию, достаточно посмотреть фильмы для взрослых

Горячее кино пользуется популярностью не один десяток лет. В каждом доме при желании можно найти парочку откровенных фильмов. Все премудрости любви здесь объяснены просто и главное, в наглядной форме.

Комментарий специалиста: «Цель этого «творчества» – вовсе не наше просвещение, а лишь управление возбуждением, - уверен Виталий Азуров. - Вам покажут достаточно для того, чтобы кровь прилила к интимным органам и далее по желанию вы или завершаете просмотр разрядкой или продолжаете любовные игры. Однако с реальностью такие картины имеют столько же общего, как и индийское кино с нашей действительностью. Излишне придирчивое рассматривание «клубнички» приводит к возникновению комплексов. В кадре специально отобранные актеры, которых нанимают в том числе и по физическим параметрам. Они специально работают на камеру и издают соответствующие звуки, часто играют наслаждение.. В реальной жизни все совсем по-другому, зато по настоящему. А вот учиться качественным сексуальным отношениям лучше всего, получая обратную связь от партнера».

Миф 4. У каждого человека есть "кнопки", нажав на которые можно довести до пика удовольствия

Если с мужчинами все более-менее просто и понятно, то вот в поисках женских эрогенных зон любовники находятся постоянно. Ах как было бы хорошо, если бы существовал «рычажок», потянув за который, возбуждение было бы гарантировано!

Комментарий специалиста: «Существует определенное представление о классическом наборе эрогенных зон, - продолжает развеивать мифы Виталий Азуров. – Причем обычно отмечаются те области, которые по статистике у большей части обладают особой чувствительностью. Но далеко не у всех. Это только первичная подсказка, которая как бы намекает нам – «попробуйте погладить здесь». Если же нет реакции - не стоит упорно и дальше тереть, и теребить. Скорее всего, у вашего избранника или избранницы другая схема. Ваша задача – ее найти. Именно этим, кстати, и хороши длительные отношения – когда вы неспеша узнаете успеваете прочувствовать друг друга, определить те самые кнопочки наслаждения.

Обратите внимание, любая часть тела человека при желании откликается на ласку, поэтому необходимо медленно и аккуратно изучать эротические зоны, запоминая его реакцию».

Миф 5. Чем дольше длится прелюдия, тем ярче будут ощущения

Считается, что искусен тот, кто держит на пике возбуждения своего партнера на протяжении длительного времени. То сбавляя, то прибавляя жар, вы помогаете достичь самых ярких ощущений.