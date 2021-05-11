Перед поножовщиной ведущую «Ревизорро» бросила невеста

Если верить сообщениям в Сети, что-то не поделив с Ефименко, скандальная телеведущая схватилась за кухонный нож и на глазах у всех нанесла подруге несколько ударов в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

На Милас же завели уголовное дело по ст. 115 УК за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». А также отстранили от эфира до вердикта суда. Любопытно, что кровавые разборки случились в квартире бывшей любовницы Милас - известного в московской лесби-тусовке диджея Яны Бородиной. Ксюша и Яна - тоже открытые лесбиянки.

До телекарьеры Милас долгое время работала начальником охраны в ночном клубе. А Бородина - организатор самых популярных в Москве вечеринок в категории «только для девушек». Говорят, так они и познакомились. Бородина оказалась значительно старше Милас, ей 38. Злые языки предполагали, что изначально Ксения закрутила роман с богатенькой «меньшевисткой» ради денег. Но, несмотря на кривотолки, женщины прожили душа в душу несколько лет. Милас прекрасно ладила с дочкой-школьницей любовницы. На прошлый год у парочки была запланирована свадьба за рубежом, в одной из стран, где разрешены однополые браки. Но потом они вдруг расстались.

К слову, пацанкой Ксения стала после развода родителей. Увлеклась легкой атлетикой, восемь лет играла в мужской команде по футболу. Чтобы больше походить на мальчика, начала утягивать грудь бинтами. А в 2018-м легла под нож хирурга и отрезала ее ради Яны.

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