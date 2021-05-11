Почему секс в воде небезопасен

Секс в воде кажется потенциально чувственным и красивым — но с безопасностью у него проблемы.

Фото: Pixabay Pixabay

Первый аргумент против секса в воде — бактерии. Они живут в озерах, реках, океане, прудах. Во время секса в водоемах бактерии могут попасть в вагину и возникнет риск инфицирования. В городских водоемах есть еще и химикаты, которые могут раздражать нежную поверхность слизистых.

Второй аргумент — отсутствие смазки. Естественная смазка обеспечивает приятные ощущения от секса, а в воде она смывается. Смывается и искусственная смазка, и при использовании презерватива в таком случае можно рисковать разрывом защитного средства.