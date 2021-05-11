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Почему секс в воде небезопасен

WMJ.ru
11 мая 2021
Секс в воде кажется потенциально чувственным и красивым — но с безопасностью у него проблемы.
Почему секс в воде небезопасен
Фото: PixabayPixabay
Первый аргумент против секса в воде — бактерии. Они живут в озерах, реках, океане, прудах. Во время секса в водоемах бактерии могут попасть в вагину и возникнет риск инфицирования. В городских водоемах есть еще и химикаты, которые могут раздражать нежную поверхность слизистых.
Второй аргумент — отсутствие смазки. Естественная смазка обеспечивает приятные ощущения от секса, а в воде она смывается. Смывается и искусственная смазка, и при использовании презерватива в таком случае можно рисковать разрывом защитного средства.
Можно попробовать сделать это в душе, отодвинувшись в угол, куда не бьет вода. Но тогда вы замерзнете и устанете, пытаясь устоять во время секса,
— размышляет секс-эксперт PopSugar Алексис Нордби.
Любовь,Красивый секс,
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