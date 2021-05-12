Поклонение оргазму и другие детали культа «пурпурных людей»

Калифорнийские «Пурпурные люди» не имеют ничего общего с героем вселенной Mar­vel Пурпурным человеком. Это секс-культ, адепты которого поклоняются сексуальным наслаждениям и совершают обряды, которые можно назвать оргиями. Существуют «пурпурные» более полувека, но знают о них немногие, хотя было время, когда эти люди пытались нести свое учение в массы.

Начинался секс-культ с обычной американской пары – Виктора и Сьюзи Баранко. В 1968 году супруги решили разнообразить свою сексуальную жизнь и так разошлись, что создали целое учение. А если есть что рассказать людям, то нужно срочно искать единомышленников, что Баранко и сделали, создав своеобразный «кружок по интересам».

Со временем эта кучка людей разрослась до размеров полноценной коммуны, которая и по сей день живет своей закрытой жизнью в месте, именуемом Лафайетским Морхаусом. Что там происходит сегодня известно лишь избранным, но, судя по всему, сектанты отрываются очень круто.

Первая широко освещенная встреча «пурпурных» состоялась в 1976 году. В ходе мероприятия, больше похожего на секс-оргию, некая Диана Иэй сидела в гинекологическом кресле, а Виктор Бранко стимулировал ее гениталии. Диана откровенно делилась впечатлениями и заявила, что может испытывать оргазм на протяжении трех часов.

Такое достижение стало возможным благодаря техникам, освоенным Дианой в коммуне и следованию главного принципа учения – ценить в секс каждое мгновение и ни на что не рассчитывать и не надеяться. После завершения «презентации» присутствующие тут же решили опробовать методику и занялись сексом.

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«Пурпурные люди» заявляли, что не делают ничего не законного и их демонстрации совершенно открыты, нем не менее, проходили такие встречи в укромных местах, куда могли попасть только люди, заранее оповещенные о мероприятии. Но свою принадлежность к секте ее члены особо не скрывают – они красят свои дома и автомобили в пурпурный цвет, а многие предпочитают и одежду подобной расцветки.

Сейчас сложно сказать, откуда взялось пристрастие именно к пурпурному цвету. Наиболее правдоподобное объяснение гласит, что коммуна Лафайетский Морхаус стала пурпурной из-за того, что этот цвет обожала первая жена основателя культа Сьюзи Баранко.

Обитатели коммуны не просто увлекаются свингерством и групповым сексом. Для них проводятся особые курсы, обучающие познавать свое тело и получать максимум удовольствия от сексуальных контактов. Но неправильно считать, что все жители Лафайетского Морхауса помешаны на полигамии и оргиях – среди адептов культа есть и моногамные пары и даже отдельные персоны, бережно хранящие невинность. Но все же большинство обожают хороший групповой секс и обмен партнерами.

Морхаус – это место, где больше всего ценят удовольствия и веселье. При этом один из главных принципов культа заключается в том, что удовольствие и радость нужно не только получать, но и дарить. У них все очень просто и этому можно позавидовать – основатель коммуны Виктор Баранко любит говорить так:

«Секс похож на лодку. Женщина — рулевой, а мужчина — мотор».

А еще учение «пурпурных» говорит о том, что все люди прекрасны и совершенны, без всяких оговорок. При этом речь идет не о красивых людях и даже не о добрых, а вообще обо всех, живущих на планете. Возможно, что это самое лучшее в этом необычном учении.

В коммуне царит полная демократия и все решения принимаются сообща, голосованием. Вопрос считается закрытым, если все проголосовали единогласно – когда кто-то один против, то все его поддерживают.

Небо над коммуной Лафайетский Морхаус не всегда было безоблачным. Несколько раз сектантов обвиняли в серьезных преступлениях. В 1978 году медики обратились в полицию, так как выяснили, что трехлетняя девочка из коммуны заболела гонореей.

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Неизвестно каким образом, но скандал удалось купировать на самой начальной стадии и этот случай для обитателей Морхауса последствий не имел. С середины 70 х годов периодически появляются обвинения в адрес «пурпурных людей», связанные с употреблением и распространением наркотических веществ, в частности, ЛСД.

Впервые всем на это «раскрыл глаза» бывший житель коммуны, по каким-то причинам ее покинувший. Мужчина рассказал, что вожаки секс-культа заставляют адептов принимать наркотики, чтобы расширять сознание. Впрочем, это и другие обвинения, связанные с запрещенными веществами, также никак не отразились на Морхаусе и его обитателях.

В 1992 году травлей «пурпурных людей» занялась пресса. Издание San Francisco Chronicle начало одну за одной публиковать статьи, в которых жители коммуны обвинялись в самых гнусных сексуальных преступлениях, в том числе в педофилии. В Морхаусе решили не давать спуску журналистам и подали на газету в суд.

Выиграть процесс «пурпурным» не удалось, как, впрочем, у представителей прессы не получилось предъявить доказательства в своей правоте. Этот скандал привел к тому, что коммунары из Лафайетского Морхауса начали вести еще более замкнутый образ жизни. Они обитают в своем пурпурном городке и сейчас, но что там делается, знают только они. Посторонним вход в коммуну строго запрещен, так как она находится на частной территории.