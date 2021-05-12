Когда от знакомства на отдыхе стоит отказаться

Опыт путешествий подсказывает, что бдительным нужно быть везде — вот знаки, которые вас не подведут.

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Курортный роман — мечта и бич нашей культуры. Юные и не совсем девушки отправляются на отдых, набив полный чемодан коротких платьев и мини-юбок, а после пускаются во все тяжкие в клубах и на пляже. Морской воздух и тепло играют свои роли в создании романтического настроения, так что новые знакомства заводятся в разы проще, чем в домашних стенах. Но не все курортные романы заканчиваются одинаково хорошо. Вот несколько знаков, что ваш новый партнер — далеко не самый приятный человек.

«Я принесу тебе коктейль, подожди тут»

Никогда не доверяйте покупку напитков мужчине, если вы не стоите рядом с ним за барной стойкой или не заказываете у официанта. Не нужно быть доверчивыми и считать, что едва знакомый человек столь же чист душой, как вы привыкли видеть других молодых людей. Хитрец может высыпать вам в коктейль снотворное или порошковый наркотик, который на вкус будет не заметен, а после вы легко согласитесь на любые его условия.

«Подожди, мне нужно кое-куда отъехать»

Постоянное залипание в телефоне и окончание свиданий строго до полуночи — знаки, часто указывающие на наличие у мужчины семьи или постоянных отношений. Девушкам нравятся занятые парни, но в теории они должны быть заняты работой, а не другой женщиной. Спросите напрямую у парня, есть ли у него отношения и женат ли он. Если же он утверждает, что одинок, то обман в этом случае будет на его совести.

«Поехали ко мне, посмотрим фильм»

Любые встречи устраивайте только в своем номере отеля или снимайте свободный номер в том же месте, где вы остановились, чтобы вам была хорошо знакома территория. Если мужчина не соглашается на ваши условия, стоит задуматься — его намерения, скорее всего, нехорошие. Девушки часто ведутся на обещание шикарного загородного дома, террасы или собственного джакузи, но ни одна из прелестей богатой жизни не стоит риска вашей безопасностью.

«Да зачем нам презервативы»