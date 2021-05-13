Россиянки рассказали об изнанке вебкама

Несколько вебкам-моделей рассказали об изнанке секс-индустрии и о том, с какими неожиданными они сложностями столкнулись во время работы. Их истории публикует «Афиша» в спецпроекте «Вебкам: обратная сторона "легких" денег».

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23-летняя девушка Любовь отметила, что перестала общаться с людьми после того, как начала заниматься вебкамом.

«Мне было мерзко от любого общения с людьми. Со временем это начало проходить, но даже сейчас — спустя три с половиной года — я до сих пор переживаю негативные последствия работы», — поделилась она.

Кроме того, Любовь отметила, что в начале работы некоторые зрители оскорбляли ее, если не получали желаемого бесплатно. Девушка призналась, что постоянно плакала из-за унижений на работе, но со временем научилась не реагировать на них. Кроме того, ее пытались шантажировать и угрожали, что отправят ее обнаженные фотографии друзьям.

Еще одним минусом работы вебкам-индустрии Любовь назвала то, что после нее тяжело устроиться на нормальную работу.

«Но в основном самая большая и тяжелая серая зона — это психологическое давление. Чтобы работать в вебкаме, нужно иметь выносливую психику», — заключила она.

20-летняя Вика призналась, что тоже подвергалась травле. В частности, ее маме, бабушке и тете однажды отправили в «Одноклассниках» интимное видео девушки. После этого Вике запретили общаться с младшим братом, а жители города стали с презрение смотреть на нее и ее бойфренда, который работал в вебкам-индустрии вместе с ней.

29-летняя Алиса пришла в вебкам, чтобы заработать денег на операцию отцу. Девушка призвала не верить тем, кто утверждает, что в вебкаме можно не раздеваться. По ее мнению, хотя бы до белья или оголенной груди раздеваются все. Кроме того, Алиса назвала мифом утверждение, что многим зрителям нужно только общение, понимание, поддержка и сочувствие. Модель уверена, что большая часть людей, пришедших на платформу с этими целями, не намерена платить.

«Вебкам не для слабонервных, потому что большинство мемберов (зрителей — прим. "Ленты.ру") в своем развитии замерли, хорошо, если в старшем подростковом возрасте», — подчеркнула Алиса.

Кроме того, она напомнила о том, что девушкам постоянно угрожают слить их интимные видео. Алиса заверила, что всех моделей, которых она знает, шантажировали, причем не по одному разу.