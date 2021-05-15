Какой тип мужчин лучше других в постели

Описывая идеальных любовников, женщины нередко говорят о мускулатуре, высоком росте и опытности партнера. Однако ученые выяснили, что все эти качества на самом деле не влияют на качество женского оргазма. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследователи американского Национального центра биотехнологической информации (NCBI) провели опрос среди 103 женщин, ведущих активную половую жизнь. Особое внимание уделялось вопросам о том, по каким критериям девушки выбирают любовников и как складывается их сексуальный быт.

Кроме того, респондентки должны были назвать самую сексуальную черту характера в мужчине. У абсолютного большинства опрошенных на первом месте оказалось чувство юмора.

Но и это еще не все: умение хорошо шутить влияло не только на качество секса, но и на яркость оргазмов. Ученые установили: чем остроумнее мужчина, тем привлекательнее он выглядит в глазах партнерши. А это, в свою очередь, усиливает ее оргазмы.