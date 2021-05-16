Четыре странных вещи, которые заводят мужчин

В попытках не терять сексуальность, женщины тратят уйму денег на услуги косметолога, занятия в спортзале и соблазнительную одежду. Однако мужчины находят привлекательными не гладкую кожу и глубокое декольте, а совсем другие вещи. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Растрепанные волосы

Не стоит переживать из-за укладки, испорченной непогодой. Слегка растрепанные волосы, напротив, добавляют женщине сексуальности.

Небольшой животик

Маркетологи пытаются убедить нас, что мужчины без ума от идеального женского пресса. На деле же большая часть сильной половины человечества предпочитает девушек с небольшим животиком – он делает фигуру более мягкой и обтекаемой.

Маленькая грудь

Вопреки распространенному стереотипу, далеко не все мужчины мечтают о возлюбленной с пышным бюстом пятого размера. Гораздо важнее – форма и упругость. А маленькая грудь, к тому же, с возрастом куда меньше провисает.

Белые участки на загорелом теле