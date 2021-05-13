Измены и «пьяный» секс: россиянки рассказали о своей интимной жизни

"Рамблер" провел опрос среди читательниц и выяснил, как часто у них бывает случайный секс, сколько должен длиться идеальный половой акт и был ли у них интим в экстремальных условиях.

Оказалось, что своей сексуальной жизнью довольны только 52% опрошенных россиянок. При этом 57% занимаются любовью не так часто, как хотелось бы. 48% женщин приходилось когда-либо ложиться в постель из чувства долга перед партнером.

Против спонтанного секса выступают 68% женщин, а вот "пьяный" половой акт бывает у 75%. Среди опрошенных россиянок у 84% был секс в экстремальных условиях.

Кроме того, читательницы рассказали о своих предпочтениях в постели. Так, секс при свете нравится 88% женщин, 81% после интима сразу засыпают, а 65% в процессе издают стоны. А вот секс-игрушки 76% опрошенных не покупают.

Что касается длительности секса, мнения разошлись. Для 35% женщин нормой является 3-7 минутный половой акт. 30% считают идеальным секс дольше 13 минут, у 10% он длится одну-две минуты.