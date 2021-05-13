От каких неприятных ощущений избавляет интим

Взаимодействие с партнером на этом уровне не только полезно для психики, но и позитивно влияет на ваше тело.

Проблемы во время секса появляются по двум причинам — либо партеры не умеют разговаривать друг с другом, либо человек редко посещает профильного доктора. Если их решить, секс будет приносить вам только положительные эмоции. Нет момента большего единения с любимым человеком, чем в эти минуты. Многие отмечают, что интим решает их психологические и физические проблемы. Но в чем же? Разбираем все с научной точки зрения.

Гормоны играют свою роль

Во время оргазма в кровь выплескивается огромная доза гормонов — дофамин, адреналин, серотонин. Эти химические вещества замедляют вообще сердцебиение, расслабляют мышцы и затуманивают сознание за счёт обезболивающего эффекта. После оргазма вам либо хочется спать, либо, как минимум, понежиться в кровати. Для людей, у которых есть проблемы со сном, секс становится настоящим спасением. Для некоторых он даже является обязательным ритуалом, без которого они не могут заснуть.

Растяжка тоже не лишняя

Если вы не ограничиваетесь миссионерской позой, а активно меняете положение своего тела во время интима, со временем заметите, что мышцы стали крепче и эластичнее. Это напрямую влияет на способность вашего тела противостоять травмам. Например, при механической травме вы скорее получите ушиб или растяжение, чем порвёте мышцы и сухожилия или сломаете кость. Также секс укрепляет мышцы тазового дна, что влияет на качество самого секса и вашу способность контролировать мочевой пузырь. Чем старше вы становитесь, тем важнее укрепление этих мышц — вы наверняка слышали о проблеме взрослых женщин с недержанием мочи.

Сухость во влагалище