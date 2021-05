Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины

В 2018 году американская журналистка и писательница Эмили Чанг (Emily Chang) опубликовала книгу Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley («Бротопия: разоблачение мужского клуба Кремниевой долины»). Она посвящена сексизму и гендерному неравенству в индустрии высоких технологий в Кремниевой долине.