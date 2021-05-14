Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины

Специалисты IT-вселенной из разных стран мира ежедневно трудятся в Кремниевой долине, создавая инновационные технологии и зарабатывая на них миллионы долларов. Тяжелая работа и отсутствие свободного времени зачастую приводят к выгоранию и психологическим проблемам. Чтобы развлечься и хотя бы на одну ночь уйти от суровой реальности, технократы устраивают вечеринки, знаменитые своими оргиями и обилием наркотиков.

Фото: Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley

Участники подобных мероприятий не скрывают, что происходит за закрытыми дверями элитных особняков Сан-Франциско, но побывать в таком месте удается далеко не каждому. Рассказы очевидцев о том, как отдыхают величайшие умы Кремниевой долины после захода солнца, — в материале «Ленты.ру»

«Темная сторона» многомиллионных гонораров

Средний доход программиста в Кремниевой долине начинается от 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей) в год.

Изо дня в день сотрудникам передовых компаний приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией и работать в условиях постоянного стресса. В погоне за успехом специалисты испытывают психологические проблемы и трудности в личной жизни.

Для того чтобы хоть как-то разнообразить свои тяжелые трудовые будни, работники Кремниевой долины примерно раз в месяц устраивают закрытые вечеринки для узкого круга лиц. И это отнюдь не тихие посиделки в кругу друзей за бокалом вина. Величайшим умам Кремниевой долины больше по вкусу тайные оргии, горы тяжелых наркотиков и изобилие женщин.

По словам самих технократов, элитные секс-вечеринки способны ускорить личное развитие и помочь открыться миру.

Чаще всего встречи проходят в особняках, расположенных в Сан-Франциско или долине Напа, на частных пляжах в Малибу или на Ибице. Среди участников таких мероприятий были замечены влиятельные инвесторы, предприниматели и топ-менеджеры отрасли с самыми громкими именами, которые, по очевидным причинам, позаботились о том, чтобы сохранить свою анонимность.

«Поесть, употребить, заняться сексом, повторить»

В 2018 году американская журналистка и писательница Эмили Чанг (Emily Chang) опубликовала книгу Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley («Бротопия: разоблачение мужского клуба Кремниевой долины»). Она посвящена сексизму и гендерному неравенству в индустрии высоких технологий в Кремниевой долине.

Чанг взяла более 200 интервью у сотрудников передовых компаний. Одна из частей книги посвящена «темной стороне» Кремниевой долины: десятки клерков, лично присутствовавших на тайных вечеринках технологической элиты, рассказали писательнице о том, как на самом деле отдыхают технократы XXI века.

Как правило, эти вечеринки организуют мужчины. Посетить такое мероприятие возможно исключительно по индивидуальному приглашению организатора.

Встречи начинаются глубокой ночью, однако гости приходят в назначенное место еще до полудня. На входе прибывших проверяет частная охрана, которая сразу прогоняет тех, кто заявился без приглашения.

Чанг упомянула, что иногда на мероприятие нанимают прислугу, так как нужно готовить еду и следить за порядком, но бывает и так, что гости самостоятельно занимаются приготовлениями, избегая лишних глаз в доме. Чаще всего на таких вечеринках прием пищи сопровождается алкоголем, а после десерта гости переходят на «тяжелую артиллерию» и принимают наркотики.

Затем гости вечеринки, среди которых женщин обычно примерно в три раза больше, чем мужчин, занимаются сексом. Известно, что многие мужчины берут на такие мероприятия своих жен и меняются ими во время массовых оргий. Чанг описала подобное мероприятие так: «Поесть, употребить, заняться сексом, повторить». Она объяснила, что этот процесс может продолжаться несколько дней подряд.

IMP Features / East News

Частный особняк в Сан-Франциско

По словам очевидцев, наиболее популярным наркотиком на таких вечеринках является MDMA (также известен как экстази). Одна из молодых предпринимательниц под псевдонимом Джейн Доу (Jane Doe), побывавшая на такой секс-вечеринке, рассказала Эмили Чанг о своем опыте. Девушка получила индивидуальное приглашение на прием в доме богатого венчурного капиталиста.

«В один момент я обнаружила себя на полу с четырьмя людьми, двое из которых были хозяином дома и его супругой. Они все обнимались и ласкали друг друга, и тут капиталист предложил мне немного порошка в полиэтиленовом пакете. Это был MDMA. Он сказал, что после приема я расслаблюсь, и мне начнут нравиться их прикосновения», — публикует отрывок книги Brotopia: Breaking Up the Boys' Club of Silicon Valley журнал Vanity Fair.

Девушка употребила некоторое количество вещества, после чего мужчина спросил, может ли он ее поцеловать. «Это было очень странно. Я сказала: "Здесь же ваша жена, как она к этому относится?" Но жена сказала, что она не против. Я поцеловала его, и в этот момент почувствовала, что мною воспользовались. Он знал, что я никогда не принимала наркотики, и специально накачал меня. Мне стало очень страшно, я села в машину и уехала. Я осознала, что на таких мероприятиях доминируют деньги и власть. Это большая проблема, ведь все эти люди слишком сильно злоупотребляют этой властью», — поделилась она.

«Игнорирование оргий означает, что вы остаетесь в стороне от делового общения»

Предпринимательница Эстер Кроуфорд (Esther Crawford) в разговоре с писательницей рассказала, что подобные мероприятия используются в среде специалистов Кремниевой долины как инструмент для налаживания деловых связей. Однажды Кроуфорд попала на одну из вечеринок и увидела, как ее босс принимает участие в БДСМ-оргии с коллегами по работе. По ее словам, они встретились взглядами и с тех пор больше никогда не обсуждали произошедшее.

Спустя несколько месяцев на выездном мероприятии Google к женщине подошел другой коллега и начал намекать на секс. «Я знаю, кто ты. Другие ребята рассказали, что тебе это нравится», — произнес он. После этого инцидента Эстер уволилась из Google.

Ранее в личных беседах с друзьями Кроуфорд упоминала, что предпочитает находиться в полигамных отношениях и встречаться с несколькими мужчинами одновременно. При этом знакомые постоянно говорили девушке, как невероятно ей повезло с тем, что на сегодняшний день в IT-индустрии «такой сильный перевес мужчин», и что она может выбрать себе любого.

«Из всех привилегий мира эта была бы для меня последней. Я бы лучше выбрала равную оплату за один и тот же труд женщин и мужчин, равный доступ к капиталу и власти. Я бы предпочла, чтобы меня не отправляли на рекламные акции. Я бы предпочла не волноваться о том, чтобы не попасть в 23,1 процента выпускниц колледжа, которые подвергались сексуальным домогательствам. Я бы предпочла, чтобы меня не смешивали с грязью за проявления моей сексуальности», — заявила предпринимательница.

Как женщины, так и мужчины, работающие в индустрии, понимают, насколько Кремниевая долина далека от равноправия полов. Анонимный инвестор в разговоре с Эмили Чанг признался, что может отказать женщине в сотрудничестве, если ранее он познакомился с ней на секс-вечеринке.

«Эти связи приносят плоды, если вы познакомились с другом вашего приятеля, будучи полуголыми на очередной вечеринке. Мужчины действительно обсуждают деловые вопросы на подобных мероприятиях и в стриптиз-клубах. Однако, когда женщины оказываются в том же положении, они рискуют потерять доверие и уважение», — подчеркнул он.

Несмотря на это, женщины жалуются, что секс-вечеринки в Кремниевой долине — это практически единственный способ познакомиться с потенциальными партнерами, поэтому отклонять приглашения — невозможно.

«Завязать общение с мужчиной-инвестором очень сложно. Но если вы появляетесь на тусовке, вас начинают считать частью их круга. Если же вы на такие вечеринки не ходите — вас сочтут странным и отчужденным. Для них дико, что вас там нет. Игнорирование оргий означает, что вы остаетесь в стороне от важного делового общения. Мужчины там правда говорят друг с другом о работе и что-то постоянно решают», — рассказала одна из героинь материала, пожелавшая остаться неизвестной.

Программистка добавила, что в начале карьеры ей казалось, что развитие деловых отношений подобным образом может быть очень продуктивным и ускорит ее профессиональный рост. «Отсюда возникает желание быть причастной к таким вещам. Но со временем я поняла, что это иллюзия. Женщины не должны считать секс-вечеринки единственным способом продвинуться вверх. Ввязавшись в подобное, вы не сможете вернуться назад. То, что это может дать серьезное продвижение, — заблуждение», — объяснила она.

Reed Saxon / AP

Другая предпринимательница подтвердила слова анонимного инвестора и объяснила, что сложившаяся ситуация похожа на замкнутый круг несправедливости: «Женщины продают себя, чтобы продвигаться вперед. Ведь, будем откровенны, знакомство с кем-то по-настоящему влиятельным может открыть перед вами множество дверей. Многие женщины рассчитывают именно на это и ввязываются в игру. Но они не осознают рисков. Если ты участвуешь в секс-вечеринках, даже не надейся, что кто-то из мужчин станет вкладывать деньги в твой стартап. В то же время, если ты остаешься в стороне, о тебе никто не узнает. Это проклятие для женщин в обоих случаях».

«Мужчинам не приходится торговать собой, потому что у них есть деньги»

Писательница и профессор из американского города Чаттануга Элизабет Шефф (Elisabeth Sheff), на протяжении 20 лет исследовавшая открытые отношения, высказала резко негативное отношение к секс-вечеринкам Кремниевой долины. «Это эксплуатация женщин. Это старая школа, испорченное мужское высокомерие и проституция! Мужчинам не приходится торговать собой, потому что у них есть деньги.

"Я имею возможность заниматься сексом с женщинами, потому что я — богатый парень" — это даже на частицу не имеет отношения к прогрессивному обществу. Они пытаются создать что-то новое, но при этом сохранить старые взгляды на отношения. А те старые взгляды основаны на патриархате, отсюда и возникает такое восприятие женщин», — подчеркнула профессор.

Cоучредитель социальной сети Twitter Эван Уильямс (Evan Williams) в свою очередь объяснил, чем обусловлено подобное поведение величайших умов мира.

«Я никогда не был одновременно холост, знаменит и богат. У меня не было подобного опыта, но я могу понять, почему многие мужчины ведут себя именно так. Кремниевая долина — довольно странное место, где творятся невероятные вещи. Она привлекает неординарных людей и дает им возможность раскрыть свой скрытый потенциал. Долина кишит людьми, находящимися на грани безумия. Если вы мыслите, как все, то вы не сможете изобрести будущее. Однако иногда такой подход может стать рецептом катастрофы», — сказал Уильямс.

Пожелавший остаться анонимным инвестор, являющийся завсегдатаем подобных вечеринок, заверил, что для большинства мужчин такие мероприятия являются ни чем иным, как секс-спортом. Он связывает их желание владеть множеством женщин одновременно с тем периодом юности, когда они были полностью лишены женского внимания.