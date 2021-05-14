"Я устроила ему голый ужин, совместив секс с трапезой"

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За семь лет замужества наша интимная жизнь с мужем превратилась из фееричной в предсказуемую и местами даже унылую. Все как у всех: поначалу страсть, не могли отлипнуть друг от друга, затем привыкли и охладели. Случалось, что не занимались сексом по несколько месяцев, но даже после таких перерывов ничего особенно не происходило.

В какой-то момент мне это надоело, и я решилась на необычный сюрприз. Я устроила мужу голый ужин, совместив секс с трапезой.

Обычно я готовлю в домашних трениках и футболке. Но тут решила надеть фартук на голое тело и туфли на каблуке. Сделала это за полчаса до прихода супруга. Он вошел на кухню как раз в тот момент, когда я нагнулась к морозилке, чтобы достать мясо. Сказать, что он был в шоке – ничего не сказать. Тут же полез целоваться, но я остановила его, установив правила игры: сказала, что трогать меня нельзя до тех пор, пока ужин не будет съеден. Стоило видеть его лицо в этот момент!

В следующие полтора часа он еще несколько раз пытался до меня дотронуться, но я не давала ему этого сделать. А сама принимала самые сексуальные позы, чтобы возбудить его донельзя. После ужина секс у нас случился на кухне, на подоконнике. Очень страстный, но быстрый (все-таки муж был возбужден до предела).

Я до последнего не была уверена, что эта затея удастся. Все-таки мы не первый год жили без нормального секса. Но, видимо, нам просто не хватало небольшого разнообразия, хотя, как выяснилось, организовать его совсем несложно.