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Названы шесть признаков настоящего женского оргазма

Слово и Дело
7 часов назад
Настоящий оргазм можно определить по шести явным признакам, которые невозможно подделать. Во-первых, женщина во время удовольствия хотя бы на миг закроет глаза. Но если она начинает изгибаться, стонать, пристально смотря на партнера, значит — она симулирует оргазм, передает ASN.
Названы шесть признаков настоящего женского оргазма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Во-вторых, при оргазме мозг какое-то время не получает кислород, а мышцы влагалища, матки и таза начинают сокращаться с интервалом не более 10 секунд. Это легко можно заметить, так как пульсация хорошо чувствуется.
В-третьих, на пике удовольствия женщина не прерывает стимуляцию эрогенной зоны. Обычно это случается уже после оргазма, когда стимуляция становится болезненной и дискомфортной. Как только женщина получила оргазм, она хочет спокойно полежать, поспать или поболтать. Как правило, после симуляции, она сохраняет свою активность.
Пятым верным признаком оргазма являются неожиданные гримасы. Во время удовольствия выражение лица становится неуправляемым. Но если лицо партнерши выглядит как на обложке эротического журнала, значит, она имитирует. И последним признаком считается учащенное сердцебиение.
Любовь,
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