Названы шесть признаков настоящего женского оргазма

Настоящий оргазм можно определить по шести явным признакам, которые невозможно подделать. Во-первых, женщина во время удовольствия хотя бы на миг закроет глаза. Но если она начинает изгибаться, стонать, пристально смотря на партнера, значит — она симулирует оргазм, передает ASN

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Во-вторых, при оргазме мозг какое-то время не получает кислород, а мышцы влагалища, матки и таза начинают сокращаться с интервалом не более 10 секунд. Это легко можно заметить, так как пульсация хорошо чувствуется.

В-третьих, на пике удовольствия женщина не прерывает стимуляцию эрогенной зоны. Обычно это случается уже после оргазма, когда стимуляция становится болезненной и дискомфортной. Как только женщина получила оргазм, она хочет спокойно полежать, поспать или поболтать. Как правило, после симуляции, она сохраняет свою активность.