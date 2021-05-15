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Сексолог назвала пять признаков мужских измен

Слово и Дело
6 часов назад
Существует несколько признаков, которые помогут понять, что возлюбленный обзавелся любовницей.
Прежде чем пытаться узнать об изменах, женщина должна понять, готова ли она к этой информации. Для этого нужно задать себе три вопроса: "готова ли ты узнать об измене?", "что будешь делать после того, как столкнешься с неверностью?", "почему у тебя вообще появились сомнения в неверности партнера?". Об этом рассказала сексолог и блогер Кристина Таспин, передает "Люблю life".
Первый признак, который свидетельствует об изменах — мужчина прячет телефон: кладет экраном вниз, выключает звук, частые звонки. Второй признак — мужчина стал сильно следить за своей внешностью: охотно ходит на шопинг, бреется, ходит в спортзал. Следующим признаком является ложь.
Четвертым признаком Таспин назвала перемены в отношениях: частый секс, подарки внимание, цветы или наоборот, интимная близость становится реже. И последнее — смена вкусов партнера: в плане одежды, секса, еды.
Любовь,Видео,
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