Сексолог назвала пять признаков мужских измен

Первый признак, который свидетельствует об изменах — мужчина прячет телефон: кладет экраном вниз, выключает звук, частые звонки. Второй признак — мужчина стал сильно следить за своей внешностью: охотно ходит на шопинг, бреется, ходит в спортзал. Следующим признаком является ложь.