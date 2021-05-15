«Так все красиво начиналось»: Харламов рассказал, что отдал Асмус после развода

рассказал, что отдал бывшей жене актрисе Кристине Асмус после развода. В гости на проект пришла актриса Екатерина Варнава с режиссером Александром Молочниковым. «Екатерина дебютировала как театральная актриса в спектакле Александра Молочникова «Бульба. Пир» по произведению Николая Гоголя «
Тарас Бульба». По сюжету с героиней Варнавы обращаются как с собак
ой, поэтому она начинает лаять и посте
пенно теряет человеческий облик», - заявил Гарик Харламов. Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com «Катя, со стороны все это ка
к бредятина ка
кая-то звучит. Что это?» - добавил второй ведущий Павел Воля. «Во-первых, надо ходить в театр, ребята», - подметила Варнава. «Ну, это мы не можем» - стал оправдываться Воля. больше по теме