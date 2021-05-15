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«Так все красиво начиналось»: Харламов рассказал, что отдал Асмус после развода

Teleprogramma.proиещё 3
11 часов назад
«Так все красиво начиналось»: Харламов рассказал, что отдал Асмус после развода
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
рассказал, что отдал бывшей жене актрисе Кристине Асмус после развода. В гости на проект пришла актриса Екатерина Варнава с режиссером Александром Молочниковым. «Екатерина дебютировала как театральная актриса в спектакле Александра Молочникова «Бульба. Пир» по произведению Николая Гоголя «Тарас Бульба». По сюжету с героиней Варнавы обращаются как с собакой, поэтому она начинает лаять и постепенно теряет человеческий облик», - заявил Гарик Харламов. Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com «Катя, со стороны все это как бредятина какая-то звучит. Что это?» - добавил второй ведущий Павел Воля. «Во-первых, надо ходить в театр, ребята», - подметила Варнава. «Ну, это мы не можем» - стал оправдываться Воля. больше по теме
По маминым стопам: дочка Асмус и Харламова сделала сальтоСемилетняя Настя уже достигла определенных успехов в гимнастике.
«Мне опасно ходить в театр. Я походил вот семь лет и все. Полдома нафиг. Так все красиво начиналось».
Гарик Харламов «Я поэтому на соревнования по гимнастике ни ногой вообще», - пошутил Воля, женой которого является гимнастка Ляйсан Утяшева. Напомним, что в прошлом году Харламов расстался с Асмус после семи лет брака. При этом поговаривали, что он полностью оставил дом бывшей жене, который записал на их общую дочь Анастасию. Смотрите также: 
Любовь,Тарас Бульба,Гарик Харламов,Николай Гоголь,Кристина Асмус,Екатерина Варнава,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,Александр Молочников,
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